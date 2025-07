Opozícia reaguje na správu Európskej komisie, podľa Remišovej ukazuje rozklad právneho štátu v réžii Ficovej vlády – VIDEO

Viaceré prípady veľkej korupcie boli premlčané

Rituálna vražda spravodlivosti

Dramatický pokles počtu obvinení

Počet krádeží rastie

Európska komisia nám nastavila zrkadlo

Vplyv novely Trestného zákona

9.7.2025 (SITA.sk) - Správa Európskej komisie hovorí o systémovom rozklade právneho štátu na Slovensku. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s tým, že v porovnaní s inými krajinami je na tom v oblasti právneho štátu horšie už len Maďarsko. Ficova vláda sa usiluje občanov oklamať tvrdeniami, ako u nás všetko funguje a ako Fica Brusel nemá rád kvôli zahraničnej politike na štyri svetové strany. Obsiahla správa Európskej komisie o tom, ako funguje právny štát na Slovensku, však uvádza závažné fakty, ktoré ukazujú systémový rozklad právneho štátu v réžii Ficovej vlády," skonštatovala.Európska komisia podľa jej slov upozorňuje na to, že viaceré prípady veľkej korupcie boli premlčané alebo preklasifikované len na priestupky. Keďže sa zrušila NAKA Úrad špeciálnej prokuratúry , korupčné prípady sa nevyšetrujú. Komisia konštatuje aj výrazný nedostatok špecializovaných vyšetrovateľov korupcie a finančných analytikov, a to aj na ústredných policajných útvaroch.V ukazovateľoch vnímania korupcie je podľa prieskumu Eurobarometer na tom Slovensko výrazne horšie ako priemer EÚ. Remišová upozorňuje, že podľa Správy o právnom štáte 2025 boli trestné činy korupcie vysokopostavených úradníkov, politikov a podnikateľov úzko prepojených s politikou nenávratne ovplyvnené zavedením miernejších trestov, a to bez možnosti opätovného otvorenia prípadov. Remišová vyzýva vládu, aby bezodkladne zrealizovala odporúčania Európskej komisie v súvislosti so zlepšením právneho štátu na Slovensku."Správa Európskej komisie nie je nejakým výmyslom opozície, ako by Fico rád nahovoril občanom. Je to obraz obrovských škôd, ktoré v krátkom čase Slovensku spôsobil. Takto nás totiž vinou Ficovej vlády vidia v Európskej únii – ako krajinu, kde vládne mocensky organizovaná skupina, ktorá vedie Slovensko k ekonomickému úpadku a systematicky devastuje právny štát a spravodlivosť," uzavrela Remišová.Vláda Roberta Fica aj podľa Európskej komisie zničila spravodlivosť na Slovensku, tvrdí hnutie Slovensko . "Robert Fico spáchal rituálnu vraždu spravodlivosti. Ako premiér fakticky udelil sebe a svojim komplicom amnestiu za rozkradnutie Slovenska. V demokratickej Európskej únii ide o bezprecedentný jav – premiér, ktorý rozkradol republiku, a sám seba oslobodil od zodpovednosti za tieto zločiny," povedal líder hnutia Igor Matovič Poslanec Národnej rady za hnutie Slovensko Rastislav Krátky poukázal na zneužívanie legislatívneho procesu. "Za 20 mesiacov vláda Roberta Fica použila skrátené legislatívne konanie až 58-krát, reálny dôvod bol len v deviatich prípadoch. Európska komisia na tento rozvrat zákonodarného procesu jasne upozornila," hovorí.V porovnaní s rokom 2022, keď bolo pri moci OĽaNO (dnes hnutie Slovensko), došlo v roku 2024 za vlády Smeru-SD k dramatickému poklesu počtu obvinení. Až o 60 percent klesol podľa hnutia počet obvinení za poškodzovanie finančných záujmov EÚ, o 65 percent za legalizáciu výnosov z trestnej činnosti a o 59 percent bolo menej obvinených z prijímania úplatku. O 68 percent klesol počet obvinení z podplácania a o 73 percent išiel dole aj počet zistených daňových trestných činov."Tento pokles neznamená, že kriminalita klesla – práve naopak. Po zrušení NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry bola likvidovaná schopnosť štátu stíhať závažné trestné činy. Ficova vláda najprv amnestovala svojich ľudí, teraz vytvára falošné stratégie boja proti korupcii, aby zakryla realitu pred Bruselom," povedal Krátky.V roku 2024 bolo po zmene trestného zákona predčasne prepustených viac ako 450 páchateľov, v 1 300 prípadoch boli udelené nižšie tresty alebo boli trestné činy prekvalifikované na priestupky. Počet krádeží rastie – páchateľmi sú aj ľudia, ktorí by si to v minulosti nikdy nedovolili, pretože Ficova vláda zvýšila hranicu škody pre trestný čin, podotýka exminister vnútra Roman Mikulec "Slovensko pod Ficovým vedením nespravilo žiaden pokrok v zabezpečovaní účinného a nezávislého stíhania korupcie. Komisia to pomenovala jasne – Ficova vláda zničila dôveru v spravodlivosť," dodal Mikulec.Európska komisia nám nastavila zrkadlo a nie je to pekný pohľad - na Slovensku rastie korupcia a vláda oslabuje právny štát, upozornila europoslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) "Premlčané prípady veľkej korupcie, nedostatky v boji proti nej, výrazný pokles stíhaných prípadov, ale aj obchádzanie verejnej kontroly a rozklad legislatívneho procesu. To sú dôsledky rozhodnutí tejto vlády. Vidia to denno-denne občania a veľmi precízne to popisujú aj odborníci Európskej komisie,” uviedla. Táto vláda nie je podľa nej schopná riešiť problémy v oblasti spravodlivosti a korupcie, a hľadá namiesto toho zástupné témy."Ako zástupkyňa Slovenska v Európskom parlamente budem naďalej trvať na tom, že členský štát EÚ má povinnosť chrániť základné hodnoty. Nie je možné zneužívať európske fondy, ignorovať verejnosť a zároveň sa tváriť, že všetko je v poriadku,” zdôraznila. Novela Trestného zákona mala podľa podpredsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Števulovej vplyv na viac ako 1 000 trestných vecí týkajúcich sa korupcie, či už z dôvodu premlčania, alebo preto, že čin prestal byť trestným činom, alebo pre prekvalifikovanie na priestupok."Správa Komisie tiež poukazuje na tlak, ktorému čelia organizácie občianskej spoločnosti, médiá, ale aj na novelu infozákona, ktorá sťažila získavanie informácií. My v Progresívnom Slovensku sme už napadli novelu infozákona aj zmeny týkajúce sa mimovládok na Ústavnom súde SR ,” upozornila Števulová.Novela Trestného zákona a ďalšie opatrenia mali podľa nej za cieľ ochrániť konkrétnych ľudí pred spravodlivým trestom, oslabiť stíhanie korupcie na najvyšších miestach politiky a tiež zastrašiť kritických novinárov a aktívnu spoločnosť. "Vláde však nepomohli ani výmysly o údajnom prevrate a ľudia v uliciach im opakovane dali jasne najavo, že vidia ich prešľapy,” dodala Števulová.