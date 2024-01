Opozícia sa na mimoriadnej schôdzi pokúsi odvolať Andreja Danka (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu

18.1.2024 (SITA.sk) - Opozícia sa vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi o 17:00 pokúsi odvolať podpredsedu parlamentu Andreja Danka SNS ) v súvislosti s jeho dopravnou nehodou z 11. januára.V nočných hodinách poškodil svojím autom semafor a z miesta nehody odišiel bez toho, aby privolal policajnú hliadku a vykonal dychovú skúšku na alkohol.Polícia ho vypátrala podľa odtrhnutej ŠPZ, ktorá zostala na mieste nehody a tiež podľa olejovej škvrny, ktorá končila pri politikovej garáži. Keďže Danko sám zodpovednosť voči sebe nevyvodil a z funkcie podpredsedu parlamentu neodstúpil, chce ho opozícia odvolať. Pod návrh na odvolanie sa podpísali poslanci Progresívneho Slovenska Podľa predkladateľov zostávajú nejasné okolnosti, za ktorých k nehode došlo a rovnako aj dôvody, pre ktoré Danko miesto nehody svojvoľne opustil. Poukazujú na to, že podpredseda parlamentu najprv tvrdil, že odišiel preto, že nemohol spísať správu o nehode so stĺpom, no škodu nahlásil poisťovni a magistrátu.„Neskôr uviedol, že miesto nehody opustil, lebo si musel ošetriť zranenia, keďže sa veľmi zranil,“ píše sa v návrhu na odvolanie. Opozícia tiež upozorňuje na skutočnosť, že dychovú skúšku na alkohol mu policajti spravili až 15 hodín po nehode, keď už jej výsledok nemá výpovednú hodnotu.Prítomnosť alkoholu pri nehode má pritom na posúdenie závažnosti skutku a uloženie sankcie zásadný význam. Poslanci zdôrazňujú, že verejný činiteľ má byť morálnou autoritou a vzorom pre spoločnosť, a nie porušovať zákon.