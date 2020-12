Opozícia sa pustila do ministra Hegera pre návrh rozpočtu, vyčítali mu aj zadlžovanie Slovenska

Enormný nárast verejného dlhu

Do krízy sme vstupovali už v prvom sankčnom pásme

8.12.2020 - Diskusia k návrhu rozpočtu sa v parlamente skončila. V rozprave k návrhu pritom tradične vystupovali predovšetkým opoziční poslanci, ktorí rozpočet zväčša kritizovali. Vyčítali mu výšku dlhu a privysoké zadlžovanie sa Slovenska.Exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) dokonca skonštatoval, že súčasná vláda má naplánované oveľa vyššie výdavky, než mala vláda strany Smer-SD.Ministrovi financií Eduardovi Hegerovi Kamenický vytkol enormný nárast verejného dlhu a má obavy, kto ho potom bude v budúcnosti splácať. Poslanci budú o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 hlasovať v stredu o 11:00.Poslanec Ján Richter (Smer-SD) sa pozastavil nad plánom vlády, že predkrízové úrovne krajina dosiahne až na konci roka 2023. Podľa neho je to dlhý čas a súčasná vláda má k dispozícii prostriedky, ktoré žiadna vláda predtým nemala, a to prostredníctvom štátneho rozpočtu, eurofondov a reforiem v rámci plánu obnovy.Tieto tri veci musia podľa Richtera vzájomne korešpondovať. A ako dodal, časy vyrovnaného rozpočtu sú dávno preč a potrvá možno aj desiatky rokov, kým sa k vyrovnanému rozpočtu Slovensko dopracuje.Podľa nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu sa v aktuálnej pandémii zadlžili všetky krajiny. Podľa neho je na mieste otázka, či sa budeme vedieť postaviť na vlastné nohy aj bez toho, aby Európska centrálna banka musela stále tlačiť nové peniaze.Normálnosť života sa musí podľa Tarabu vrátiť čo najrýchlejšie do takých parametrov, aby sa mohli ľudia v krajine bez hrozby pokút a sankcií realizovať. Len vtedy má výška dlhu zmysel, ak sú prostriedky použité na rozvoj.Avšak podľa Hegera vstupovalo Slovensko do krízy s dlhom v prvom sankčnom pásme. Iné krajiny mali podľa neho buď vyrovnané, alebo prebytkové hospodárenie.Aj vyrovnaný rozpočet, ktorý si pôvodne strana Smer-SD naplánovala, skončil podľa Hegera fiaskom. Posledná dekáda hovorí podľa súčasného ministra financií o zaostávaní slovenskej ekonomiky a Slovensko si svoje šance premárnilo.Bývalé vlády nesplnili fiškálne ciele podľa neho päťkrát a naplánované deficity sa pravidelne prekračovali. "Keby bývalé vlády znižovali dlh podľa toho, ako si to naplánovali, tak verejný dlh by bol výrazne nižší," skonštatoval Heger.