Opozícia si nárokuje post hlavného kontrolóra, Kollár ich však svojimi vyjadreniami poriadne schladil

Právo opozície

Fico je pokrytec

Kollár zopakuje kroky vlády Smeru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nebude navrhovať kandidáta do funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Agentúra SITA to potvrdil predseda Konzília KDH Peter Belinský. Naopak, strana Republika je presvedčená o tom, že má odborníka vhodného na túto pozíciu. Plánuje však ešte o tom rokovať so zvyškom opozície.„Je prirodzené, že mnohé politické strany sa snažia získať post predsedu NKÚ. Ten musí preukázať odbornosť, ale aj nadhľad opierajúci sa o životnú skúsenosť. V KDH existuje niekoľko vhodných adeptov na túto pozíciu. Sme si však vedomí parlamentnej matematiky a kandidáta nateraz navrhovať nebudeme," objasnil Belinský.Podľa strany Republika by mal post predsedu NKÚ prirodzene prináležať opozícii. „Vláda nemôže sama vládnuť a sama sa popritom aj kontrolovať," uviedla strana pre agentúru SITA.Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tento týždeň vyzval šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby rešpektoval „tradičné právo" parlamentnej opozície na ústavnú funkciu predsedu NKÚ.Považuje to totiž za dôležité pre koordináciu postupu opozičných parlamentných strán v parlamente. S týmto názorom sa stotožňuje aj ďalšia opozičná strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Ako agentúru SITA informoval podpredseda ĽSNS Martin Beluský , na poslaneckom grémiu bola zo strany koalície predstavená rovnaká myšlienka. „Naša strana sa rozhodne podporiť alebo navrhnúť vlastného kandidáta po dohode s ostatnými stranami," doplnil Beluský.S Ficovým názorom, naopak, nesúhlasí nezaradený poslanec parlamentu a predseda strany Spolu - občianska demokracia (Spolu) Miroslav Kollár. Fica označil za pokrytca, keďže sa podľa jeho slov dovoláva „tradičného práva“ parlamentnej opozície, ktoré v minulosti sám nerešpektoval.„On totiž v minulosti, konkrétne v roku 2015, odmietol kandidáta najsilnejších opozičných strán a vybral si kandidáta jednej z menších opozičných skupín. Ak by sme teda postupovali presne tak, ako v minulosti postupoval Fico, tak by vládna koalícia mala automaticky odmietnuť kandidátov Hlasu a Smeru a mala by podporiť kandidátov, ktorých navrhnú menšie opozičné subjekty, napríklad strana Spolu či hnutie Progresívne Slovensko," vysvetlil agentúre SITA Kollár.Na otázku či aj Spolu navrhne vlastného kandidáta, odpovedal, že na post šéfa NKÚ treba vybrať v prvom rade morálne zdatného a skúseného profesionálna.Šéf Spolu zároveň potvrdil, že v strane majú rozbehnuté viaceré rokovania s ľuďmi, ktorí sú verejnosti známi z oblasti boja proti korupcii, budovania profesionálnej štátnej služby a právneho štátu, a ktorí by spĺňali vysoké kritéria na túto pozíciu. „Rozhodnutie oznámime v najbližších dňoch," dodal Kollár.Predseda parlamentu Boris Kollár v stredu (2. februára) agentúre SITA povedal, že k otázke voľby šéfa NKÚ sa postaví tak, ako Smer-SD v minulosti.„Môžem Vás ubezpečiť, že sa k uplatňovaniu tohto ,tradičného práva´ postavím presne tak, ako ste sa k nemu postavili vy, keď ste ako Smer-SD vládli sami a 83 hlasmi ste zvolili za šéfa NKÚ v roku 2015 vlastného kandidáta pána Mitríka. Tým ste vytvorili tradíciu, ktorú som pripravený rešpektovať," reagoval Kollár.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj hnutie Progresívne Slovensko, strany Aliancia, Dobrá voľba a Slovenskú národnú stranu. Do uzávierky však neodpovedali.