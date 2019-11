Opozícia si pripomenula odkaz revolúcie na Námestí SNP

Na snímke Igor Matovič. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) - Odkaz Novembra '89 si v nedeľu pripomenuli lídri opozície na Námestí SNP, ktoré zaplnili stovky ľudí. Podujatie Verejnosť za spravodlivosť organizovalo hnutie OĽaNO. Vystúpenia rečníkov sprevádzala kapela Tublatanka.privítal námestie poslanec Národnej rady SR a tvár revolúcie Ján Budaj (OĽaNO). Niekdajšia požiadavka Verejnosti proti násiliu (VPN), žiadosť na nestranné súdy, prokuratúru a vytvorenie právneho štátu podľa neho nebola splnená. Pripomenul, že zmenu možno dosiahnuť vo voľbách.Prostredníctvom videa sa prihovoril publiku aj ďalší aktér revolúcie Milan Kňažko. S novembrovými udalosťami je spojená aj Tublatanka, v čase revolúcie zapožičala organizátorom mítingov aparatúru.Počas podujatia vystúpili viacerí zástupcovia opozičných strán. Okrem organizátora Igora Matoviča z OĽaNO a Gábora Grendela ako zástupcu hnutia NOVA aj Richard Sulík a Lucia Ďuriš Nicholsonová za SaS, ale tiež predstavitelia mimoparlamentných strán - Andrej Kiska, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská zo strany Za ľudí, Marián Čaučík za KDH, Michal Truban ako reprezentant koalície PS-Spolu, József Berényi za SMK či Anna Záborská z Kresťanskej únie. Podujatie podporil aj bývalý kandidát na prezidenta Robert Mistrík.Príhovory účastníkov spájali nielen spomienky a odkazy na revolučné udalosti, no predovšetkým výzvy do budúcnosti. Niekoľkokrát zaznelo hesloako výzva k spojeniu do budúcoročných volieb.vyslovil sa Matovič.Počas zhromaždenia zaznela aj revolučná pieseň Sľúbili sme si lásku, záver patril hymne SR. Budaj a Matovič tiež povzbudili ľudí, aby zapálili sviečku na pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.