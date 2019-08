Opozícia súhlasí s vyjadrením prezidentky v otázke očistenia justície

Igor Matovič, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. augusta (TASR) – Opozícia súhlasí s vyjadrením prezidentky Zuzany Čaputovej vo veci očistenia justície. Pre TASR to uviedli zástupcovia opozičných strán a hnutí.Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič si postoj Čaputovej, ktorým podporila volanie ľudí po spravodlivosti a očiste ministerstva spravodlivosti, váži.zdôraznil Matovič.Za prezidentkine slová sa postavila aj strana SaS.poznamenala strana s tým, že je pripravená byť súčasťou takejto pozitívnej zmeny na Slovensku.Hnutie Sme rodina už dlhodobo tvrdí, „Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu zopakovala výzvu na odchod štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer-SD). Je však presvedčená, že výmena figúrok vo vláde nestačí.uviedla koalícia.Na odchode Jankovskej z funkcie pre jej väzby s Marianom K. trvajú aj ďalšie opozičné strany. Rovnako podľa prezidentky je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na výzvy na jej odvolanie povedal, že bude konať, ak sa podozrenia potvrdia. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.