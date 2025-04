Opozícia: Transakčná daň sa musí zrušiť

Transakčná daň sa musí zrušiť, najviac poškodzuje podnikateľov a zamestnávateľov na Slovensku. Ku kritike transakčnej dane, ktorá začala platiť od utorka, v podaní KDH sa pridali ďalšie opozičné subjekty PS a SaS.





„Dávame vláde poslednú šancu to napraviť. V parlamente predložíme pozmeňujúci návrh, ktorý ruší transakčnú daň k 1. máju, a už odvedenú daň za apríl vracia daňovníkom,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka s tým, že vláda zavedením tejto dane vyháňa z krajiny podnikateľov, ktorí môžu pomôcť Slovensku rásť.Poslankyňa PS Darina Luščíková zdôraznila, že transakčnú daň si štát odvedie z každého jedného výdavku podnikateľov, či už to bude z nákupu materiálu, za používanie telefónu alebo v prípade miezd zamestnancov. Daň rovnako podľa nej zaplatia aj začínajúci podnikatelia. Pripomenula, že z dôvodu zavedenia tejto dane každý desiaty podnikateľ zvažuje ukončiť podnikanie na Slovensku a až polovica firiem bude šetriť tento rok na svojom rozvoji, mzdách a na počte zamestnancov.Transakčná daň podľa poslanca SaS Mariána Viskupiča zvýši náklady a pridá byrokraciu živnostníkom aj firmám. Katastrofálne následky bude mať najmä pre malé firmy, ktoré nebudú schopné prijať dodatočné náklady. Z tohto dôvodu budú musieť znížiť investície alebo prepustiť zamestnancov.Doplnil, že vláda očakáva, že táto daň prinesie do štátneho rozpočtu v budúcom roku 700 miliónov eur. Podľa Viskupiča to ale bude oveľa menej, keďže administratívne náklady na správu tejto dane zvýšia náklady štátu a zníži sa efektívnosť tohto opatrenia, pričom sa to prenesie na spotrebiteľov cez vyššie ceny. Banky môžu zaviesť napríklad poplatky za bankové prevody alebo iné služby už v lete tohto roka. Slovensko sa podľa neho stane menej atraktívne pre zahraničných investorov, pričom domácim podnikateľom sa zase bude ťažšie získavať kapitál na rozvoj, preto siahnu po iných riešeniach.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) minulý týždeň vyzdvihol, že transakčná daň má svoj význam, keďže jej zrušenie by v roku 2026 znamenalo stratu príjmu do štátneho rozpočtu v hodnote asi 700 miliónov eur. Táto daň podľa neho zabezpečí rozdelenie súkromných financií od tých podnikateľských na účtoch v bankách. Zároveň vytvára priestor na efektívnejšiu kontrolu zo strany Finančnej správy a boj s daňovými únikmi.