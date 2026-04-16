Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Opozícia využíva Magyarove výroky o migrantoch, podľa rezortu vnútra chce prekryť chyby predošlej vlády
Chytanie sa slov budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara zo strany slovenskej opozície je len slabým pokusom prekryť vlastnú neschopnosť ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Chytanie sa slov budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara zo strany slovenskej opozície je len slabým pokusom prekryť vlastnú neschopnosť a chyby, ktoré bývalá vláda urobila, keď bola pri moci.
Konštatuje to Ministerstvo vnútra SR k medializovaným informáciám o údajnom navážaní migrantov na slovenské hranice pred voľbami v roku 2023 vládou Viktora Orbána. Faktom podľa rezortu je, že v rokoch 2022 a 2023 prišlo na územie Slovenska okolo 60-tisíc nelegálnych migrantov.
„Išlo o absolútne rekordné čísla v histórii Slovenska, pod ktoré sa podpísali bývalý minister vnútra aj bývalý prezident Policajného zboru. Tento prílev nelegálnych migrantov mali občania možnosť vidieť na vlastné oči aj priamo v uliciach a prihraničných oblastiach Slovenska,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra s tým, že namiesto riešenia bezpečnosti občanov bývalá vláda situáciu zjednodušovala a zľahčovala ju tvrdeniami, že ide len o tranzit cez územie Slovenska.
„Spolu s nedôslednosťou, benevolentnosťou a v konečnom dôsledku ničnerobením tým motivovali prevádzačov a priamo prispeli k tomu, že sa Slovensko stalo súčasťou nelegálnej migračnej trasy,“ skonštatoval rezort vnútra. Bývalá vláda podľa ministerstva vnútra plne abdikovala na striktné využívanie nástrojov podľa zákona o pobyte cudzincov.
„Výsledkom bolo, že po Slovensku sa pohybovali desaťtisíce nelegálnych migrantov. Situácia zašla tak ďaleko, že aj Česká republika bola nútená obnoviť dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom, aby obmedzila prílev cudzincov smerujúcich cez naše územie,“ pripomenul rezort. Prílev nelegálnych migrantov mala predchádzajúca vláda podľa ministerstva riešiť v čase, keď za to niesla zodpovednosť.
„Namiesto toho situáciu nezvládli, neriešili ju a dnes sa, ako vždy, snažia hľadať vinníka všade naokolo. Pravda je však jednoduchá – stačilo by, aby si priznali vlastnú chybu a uznali, že to boli oni, kto nelegálnu migráciu nezvládol. Svojou pasivitou ohrozovali bezpečnosť obyvateľov Slovenska,“ uviedol rezort vnútra s tým, že na rozdiel od nich súčasná vláda od začiatku prijíma striktné opatrenia proti nelegálnej migrácii, nič nezľahčuje, nič netoleruje a vysiela jasný a nekompromisný signál, že Slovensko už nie je bezpečnou tranzitnou trasou.
„Výsledkom je takmer nulová nelegálna migrácia zo západobalkánskej trasy,“ dodalo ministerstvo vnútra. Víťaz maďarských volieb Péter Magyar sa vo svojom povolebnom prejave vyjadril, že oní nebudú robiť to isté, čo robil Viktor Orbán, a že neprepustia vyše 2 200 právoplatne odsúdených nelegálnych prevádzačov.
Zdôraznil, že nebudú voziť migrantov na hranicu so Slovenskom len preto, lebo si to vyžaduje záujem ich „slovenského socialistického kamoša“.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia využíva Magyarove výroky o migrantoch, podľa rezortu vnútra chce prekryť chyby predošlej vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákon o pobyte cudzincov
Ohrozenie bezpečnosti obyvateľov
Odsúdení nelegálni prevádzači
