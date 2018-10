Opozícia vyzýva premiéra na odvolanie ministerky vnútra D. Sakovej

Na snímke ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 4. októbra (TASR) – Opozícia vyzýva premiéra, aby pre kauzu únosu Vietnamca odvolal ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD). Nevylučuje, že ak to neurobí, bude iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR na jej odvolanie z funkcie, vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov OĽaNO, Sme rodina aj SaS.Opozičná SaS žiadala demisiu ministerky ešte v utorok (2.10.). Vo štvrtok už všetky parlamentné opozičné strany vyzvali predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby ministerku odvolal. Zatiaľ čakajú na jeho odpoveď. Ako ďalší krok však zvažujú iniciovanie mimoriadnej schôdze parlamentu.potvrdila pre TASR predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.doplnil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Rokovanie o ďalších krokoch potvrdila aj predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová.Podľa opozície ministerka opakovanie popierala, že v júli minulého roku bol na palubu slovenského vládneho špeciálu zavlečený vietnamský občan Trinh Xuan Thanh.píšu vo výzve premiérovi opozičné strany.vysvetľuje opozícia dôvody na jej odvolanie.Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba. Pri únose malo byť využité aj slovenské vládne lietadlo. Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje.