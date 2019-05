Opozícia: Zdravotne postihnutí bojujú s nefunkčným štátnym aparátom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Opozícia oceňuje zistenia úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej. Viacerí rečníci vyzývali k tomu, že by sa ňou mali zaoberať všetci poslanci v parlamente a prinášali riešenia na zlepšenie života týchto ľudí. V pléne však popoludní sedí len zopár zákonodarcov.Úrad komisárky prijal vlani 518 podnetov. V 28 z nich zistila porušenie práva podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj rozpor so zákonom a navrhla prostriedok nápravy.skonštatovala v pléne opozičná poslankyňa Natália Blahová (SaS). Podľa nej štát, ktorý by mal chrániť práva týchto ľudí, je v mnohých prípadoch príčinou ich príkoria.ocenila prácu úradu Blahová.Upozornila na to, že slovenská populácia starne.vyhlásila Blahová. Problémy sú podľa nej plošné.tvrdí Blahová.Podobný názor má aj opozičná poslankyňa OĽaNO Soňa Gaborčáková, ktorá tiež ocenila správu predloženú komisárkou. Uviedla, že na Slovensku je veľký problém so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením, najmä ľudí s čiastočným invalidným dôchodkom.tvrdí Gaborčáková.Ľudia na čiastočnom invalidnom dôchodku si nemôžu nájsť prácu, následne si nedokážu zabezpečiť príjem a žijú v chudobe.priblížila Gaborčáková s tým, že Slovensko sa v Európe radí na posledné miesta v zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením.predpokladá Gaborčáková.nanovo by sa mal aj výkon posudkovej činnosti.myslí si Gaborčáková. Komisárka upozornila aj na nepriznávanie peňažného príspevku na opatrovanie detí s diabetesom, Aspergerovým syndrómom, či ďalšie diagnózy, s ktorými ľudia navonok vyzerajú zdraví.odhadla Gaborčáková. Hovorila tiež o ďalších zlyhaniach štátu, napríklad pri týraní seniorov, problémoch v oblasti sociálnych služieb i zdravotníctva.dodala poslankyňa.