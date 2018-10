Opozícia žiada prijať bezpečnostnú a obrannú stratégiu, SNS má výhrady

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. októbra (TASR) - Opozícia trvá na tom, aby parlament prerokoval Bezpečnostnú a obrannú stratégiu SR, ktorú vláda schválila už pred rokom. Parlament ju doteraz neprerokoval. Šéf brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR Anton Hrnko (SNS) priznal, že národniari majú k dokumentu výhrady.Opoziční poslanci sa stratégiu opätovne pokúsia predložiť do pléna na budúcej parlamentnej schôdzi. Keďže nová stratégia ešte nie je definitívne schválená, Slovensko sa riadi dokumentom prijatým v roku 2005.Prijatie bezpečnostnej a obrannej stratégie podľa opozície blokujú národniari.uviedol poslanec NR SR Ľubomír Galko (SaS). Dodal, že je nezodpovedné, aby Smer-SD a Most-Híd v strachu pred reakciou SNS ticho tolerovali tento bezprecedentný stav.Hrnko reaguje, že 98 percent obsahu stratégie je prijateľných, napriek tomu má SNS s dokumentom problém.uviedol. To, že dokument prešiel vládou a teda aj hlasmi ministrov za SNS, je podľa neho chyba komunikácie.Hybridná vojna je podľa opozície pre Slovensko realitou, preto potrebujeme dokument, ktorý bude určovať našu obranu. Dodávajú, že Slovensko pôsobí navonok nesebavedomo, keďže dokument prešiel vládou, no parlament ho stále nepotvrdil.