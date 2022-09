Opozičné hnutie ANO vedie v prvom kole volieb do tretiny českého Senátu, vládne strany si tiež nevedú zle

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - V prvom kole volieb do tretiny Senátu Českej republiky podľa hlasov zrátaných v polovici okrskov vedie opozičné hnutie ANO. V jedenástich obvodoch ANO vedie samostatne a v dvoch obvodoch v koalícii s ČSSD.Ďalších osem kandidátov ANO je na druhom mieste, čiže do druhého kola by podľa predbežných výsledkov postúpilo 21 kandidátov ANO. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Strany vládnej koalície si tiež nepočínajú zle. Kandidáti na senátorov, ktorí sa o hlasy uchádzajú s podporu niektorej z vládnych strán, vedú v 14 obvodoch. V ďalších 9 majú veľkú šancu na postup do druhého kola. Druhé kolo sa uskutoční 30. septembra a 1. októbra.V komunálnych voľbách a vo voľbách do tretiny Senátu začali českí voliči hlasovať v piatok a volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14:00.O priazeň voličov sa uchádzalo takmer 200-tisíc kandidátov na členov obecných zastupiteľstiev a 180 kandidátov na senátorské kreslá.