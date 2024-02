Opozičné poslankyne doručili na Úrad vlády návrh úpravy novely Trestného zákona. Čo by to zmenilo?

Fatálna chyba sa ešte dá napraviť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Z 10 na 20 rokov

Koalícii dali návod

14.2.2024 (SITA.sk) - Poslankyne hnutia Progresívne Slovensko (PS) doručili do podateľne Úradu vlády SR návrh úpravy novely Trestného zákona. Úprava podľa nich vyrieši skrátenú premlčaciu dobu pri znásilnení i ďalších násilných trestných činoch obsiahnutú vo vládnej novele Trestného zákona, ktorú už vládna koalícia v parlamente schválila.Spoločne s novelou do podateľne putoval aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Podľa poslankýň sa tak môže premlčacia doba znásilnenia vyriešiť skôr, ako vládna novela Trestného zákona nadobudne účinnosť.„Vláda môže náš návrh schváliť ešte dnes a posunúť ho do Národnej rady SR. Toto je jediná cesta, ako môže koalícia svoju fatálnu chybu napraviť. A je to vláda na čele s premiérom Robertom Ficom Smer-SD ), ktorá má zodpovednosť za nápravu. Preto vyzývame priamo premiéra, aby konal ihneď,” uviedla Zuzana Števulová (PS).Predsedníčka parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) informovala, že hnutím predložená novela Trestného zákona upravuje premlčaciu lehotu pri znásilnení z 10 rokov na 20 rokov. Týka sa to aj premlčania pri trestných činoch úkladnej vraždy, zabitia, ublíženia na zdraví, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi.„Viacerí predstavitelia koalície avizovali, že sú pripravení premlčaciu dobu vrátiť do pôvodného stavu. Náš návrh ochráni 20-ročnú premlčaciu dobu aj v prípade, keby samotná novela Trestného zákona nadobudla účinnosť 15. marca,“ tvrdí Plaváková.Poslankyňa Beáta Jurík (PS) zároveň koalíciu vyzvala, aby svoju zodpovednosť prestala „hádzať" na prezidentku Zuzanu Čaputovú „Je to nielen cynické, ale aj slabošské. Dôležité je, čo máte spraviť vy. Nehovorte o tom, čo by mali ženy robiť. Ak skutočne chcete, aby sa aj ženám v tejto krajine žilo lepšie, bezpečnejšie a pokojnejšie, napravte svoju chybu. Návod sme vám dali,” dodala Jurík.