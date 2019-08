Opozičného politika Jašina opäť zadržali hneď po prepustení z väzenia

Iľja Jašin, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. augusta (TASR) - Ruského opozičného politika Iľju Jašina zadržala v stredu polícia krátko po tom, ako si vo väzení odpykal v poradí už štvrtý desaťdňový trest, ktorý dostal v súvislosti s nedávnymi nepovolenými protestmi v Moskve. Informovali o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) i agentúra AP.Samotný 36-ročný Jašin na Facebooku napísal, že ho 28. augusta zadržali, pričom to vyzerá tak, že do väzenia pôjde aj piatykrát.RFE/RL pripomína že Jašin si odsedel prvý desaťdňový trest, ktorý mu za účasť na protestoch vymerali po tom, ako ho koncom júla zadržali. Po prepustení z väzenia ho následne znovu zatkli a dostal ďalších desať za to, že občanov vyzýval na ďalšie protesty. Tento scenár sa zopakoval celkovo trikrát.Jašin bol jedným z desiatky nezávislých či opozičných predstaviteľov, ktorých úrady odmietli zaregistrovať do blížiacich sa septembrových komunálnych volieb v Moskve údajne preto, že nenazbierali dostatočný počet podpisov občanov na podporu svojej kandidatúry. Úrady mnohých vylúčených kandidátov obviňovali z toho, že predložili neplatné či falošné podpisy.Opozícia v reakcii na ich vylúčenie zorganizovala v auguste v Moskve niekoľko masových protestov a žiadala slobodné voľby. Išlo o najväčšie demonštrácie od protestov proti návratu prezidenta Vladimira Putina do Kremľa v roku 2011, ku ktorým došlo po tom, ako si Putinovi skončilo funkčné obdobie v úrade premiéra.