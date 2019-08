Opozičného politika Jašina zadržali hneď po prepustení z väzenia

Na snímke Iľja Jašin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. augusta (TASR) - Ruského opozičného politika Iľju Jašina zadržali niekoľko sekúnd po tom, čo ho v nedeľu prepustili z väzenia po odpykaní desaťdňového trestu za jeho úlohu v nedávnej vlne protestov v Moskve. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.napísal Jašin na svojom účte na Twitteri. Zverejnil aj video policajta, ktorý mu hovorí, že ho zadržiava za vyzývanie ľudí na účasť na nepovolených protestoch. Video zachytáva Jašina, ako ho odvádzajú do policajnej dodávky.Jašin bol jedným z viacerých opozičných predstaviteľov, vylúčených z blížiacich sa komunálnych volieb v Moskve. Tento krok úradov vyvolal mesiac trvajúce protesty v ruskom hlavnom meste.Nedeľný scenár bol rovnaký, ako vývoj, ktorý nasledoval po 27. júli. Vtedy Jašina zatkli pred nepovoleným protestom v Moskve a udelili mu trest desať dní väzenia. (Na proteste zatkli ďalších vyše 1400 ľudí.) Po odpykaní tohto trestu ho pri prepustení 8. augusta znovu zatkli a dali mu ďalších desať dní väzenia.Ruská opozícia zorganizovala tento mesiac v Moskve niekoľko obrovských protestov a žiadala slobodné voľby.Tieto zhromaždenia boli najväčšie od masových protestov z roku 2011 proti návratu prezidenta Vladimira Putina do Kremľa, ktorý si medzitým odslúžil funkčné obdobie v úrade premiéra.Polícia tvrdo zasahuje proti demonštráciám, kde účastníci protestujú proti širším problémom, ako je pokles životnej úrovne v krajine a stagnujúca ekonomika.Za účasť na protestoch bolo zatknutých približne 3000 ľudí a poprední predstavitelia opozície, vrátane kritika Kremľa Alexeja Navaľného, sú stále za mrežami.Komunálne voľby v Moskve boli až do minulého mesiaca druhoradou udalosťou v ruskom politickom kalendári. Avšak nespokojnosť vykypela, keď volebné úrady odmietli zaregistrovať rôznych opozičných kandidátov za údajné porušenia zákona vrátane falšovania podpisov.