Opoziční poslanci podali ústavnú sťažnosť, pripojilo sa aj Matovičovo hnutie Slovensko (video)

5.2.2024 (SITA.sk) - Opoziční poslanci podali ústavnú sťažnosť. Pod sťažnosť sa podpísalo 49 poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , hnutie Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a hnutie Slovensko Dôvodom podania sťažnosti je vážne zasahovanie do práv opozičných poslancov. Informovala o tom poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) s tým, že opozičným poslancom je hrubo znemožňované viesť riadnu debatu a diskusiu v súvislosti s novelou Trestného zákona tak, ako sa patrí v demokratickej spoločnosti. Ako ďalej uviedla, domáhajú sa Ústavného súdu SR s ohľadom na závažnosť všetkého, čo súvisí s celým procesom, ako aj dopadmi novej trestnej politiky, aby boli zrušené všetky rozhodnutia Národnej rady (NR) SR „Súčasne žiadame ústavný súd, aby odložil vykonateľnosť týchto rozhodnutí a zaviazal NR SR zdržať sa akéhokoľvek konania v rámci tohto procesu," dodala Kolíková.Ako Kolíková ďalej vysvetlila, dôvodom ústavnej sťažnosti je to, akým spôsobom prebieha, respektíve neprebieha diskusia v parlamente.„Neprebieha žiadny politický boj medzi koalíciou a opozíciou tak, ako by to malo byť v normálnej demokratickej spoločnosti. Politický boj znamená diskusiu, výmenu argumentov, ale takéto nič v parlamente neprebieha. Namiesto toho tam, kde sa má rokovať, končí rozprava," uviedla Kolíková a dodala, že hrubo ukončená bola aj rozprava ústavnoprávneho výboru, kde sa malo rokovať o splnení dôvodov na skrátené legislatívne konanie.Rozprava bola ukončená a poslancom tak nebolo umožnené klásť otázky. Kolíková vyhlásila, že opoziční poslanci hovorili do tmy a stali sa z nich atrapy, čo je podľa poslankyne bežné v autoritárskych nedemokratických režimoch. Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) dodala, že daná novela je v podstate najväčšia zmena trestného práva od prijatia Trestného zákona a Trestného poriadku v roku 2005. To, čo sa aktuálne deje v parlamente, je podľa nej bezprecedentný útok na spravodlivosti a únos právneho štátu.„Vládna koalícia nám skracuje rozpravu v rámci už skráteného legislatívneho konania. O zásadných zmenách sa tu bavíme v ultra krátkom konaní," doplnila Števulová a vyhlásila, že je jednou z poslankýň, ktorej práva boli hrubo porušené.„Ako poslanci sme zástupcovia ľudu, nie sme v národnej rade sami za seba. Mali by sme mať priestor riadne viesť diskusiu. Naše argumenty musia byť vypočuté a musí byť na ne reakcia," uviedla Kolíková a súčasne upozornila aj na časové obmedzovanie rozpravy zo strany koalície a tiež na to, že počas nočnej rozpravy vystúpil spravodajca Tibor Gašpar , ktorý je v konflikte záujmov ako obžalovaný a o 3:00 v noci predniesol predkladateľ Boris Susko stanovisko vlády.„Toto je v demokracii neprijateľný spôsob,“ zdôraznila poslankyňa a pokračovala s tým, že na rušení Úradu špeciálnej prokuratúry súčasne nejestvuje ani spoločenská zhoda.Hnutie Slovensko sa tiež podpísalo pod ústavnú sťažnosť opozičných poslancov. Informoval o tom poslanec Michal Šipoš (hnutie Slovensko) s tým, že neprimerané obmedzenie rozpravy v parlamente či dokonca jej zrušenie, ako to spravil predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ), považujú za vážne zásahy do slobody prejavu poslancov a celkovo do parlamentnej diskusie.Diskusia v pléne parlamentu je podľa Šipoša nevyhnutná na to, aby sa mohli prijímať kvalitné zákony. Okrem aktuálneho Trestného zákona poslanec pripomenul aj kompetenčný zákon, pri ktorom bola tiež rozprava obmedzená. Ako poslanec spresnil, dávali o nich rokovať v noci. Dožadoval sa tiež toho, aby mali ku kompetenčnému zákonu stanovisko rady pre rozpočtovú zodpovednosť.„Odkázali mi, že ma odvolajú z predsedu tohto výboru, pretože som si dovolil postupovať podľa zákona,“ uviedol Šipoš s tým, že následne im obmedzili rozpravu a schválili kompetenčný zákon.Takisto to bolo podľa poslanca aj pri štátnom rozpočte na rok 2024, keď rozprava trvala deň a pol. Ako Šipoš spresnil, Pellegrini nakázal svojim poslancom aby ukončili rozpravu, čím neumožnili opozičným poslancom vystúpiť v rozprave.Šipoš súčasne pripomenul, že Pellegrini deň po tom, ako bol zvolený za predsedu Národnej rady vyhlásil, že každý poslanec má rovnaký a plnohodnotný mandát, a že bude rešpektovať práva každého poslanca.„Realitou je však absolútne pošliapavanie práv legitímne zvolených poslancov NR SR,“ vyhlásil Šipoš a pokračoval, že toto nie je tá demokracia a pokoj, o ktorom hovoril Pellegrini.„On chce mať pokoj od spravodlivosti, od opozície, a chce mať pokoj od demokracie na Slovensku. Toto je vizitka Pellegriniho, ktorý sa tvári, ako chce dať všetkým rovnaký priestor. Vidíme, že v parlamente nám obmedzujú rozpravu, nechávajú nás diskutovať v noci, nevystupujú, nereagujú, oni sa len tvária, že chcú demokraciu. Vôbec ju nechcú,“ vyhlásil poslanec a dodal, že hnutie Slovensko podporí všetky iniciatívy.Aj napriek tomu, že Trestný zákon pravdepodobne schvália koaliční poslanci tento týždeň, poslanci hnutia Slovensko sú ochotní sa pripojiť k ústavnej sťažnosti a v parlamente využiť všetky práva. „Mnohí z voličov, ktorí volili Pellegriniho, teraz vidia, že je to obyčajný sluha mafie, tak, ako to bolo v minulosti, keď 19 rokov slúžil Robertovi Ficovi ,“ uzavrel Šipoš.