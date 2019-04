Opozičný blok MSZP-Dialóg vyzval na čo najskorší vstup do eurozóny

Predseda opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Bertalan Tóth, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 11. apríla (TASR) - Na čo najrýchlejší vstup Maďarska do eurozóny vyzvali vo štvrtok v Budapešti predstavitelia strán opozičného bloku Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd). Podľa agentúry MTI tieto strany vypísali verejnú súťaž na návrh maďarského eura.Parlamentný poslanec strany Dialóg Bence Tordai na tlačovej konferencii pripomenul, že aj premiér Viktor Orbán už hovoril o tom, že sa očakáva ďalšia hospodárska kríza, ktorú by Maďarsko podľa bloku MSZP-Dialóg lepšie zvládlo, keby bolo súčasťou eurozóny.Blok preto navrhuje, aby Maďarsko už v roku 2020 vstúpilo do "predizby" menovej únie, výmenného mechanizmu ERM-2.Člen predsedníctva MSZP Balázs Bárány vyjadril názor, že euro by bolo zárukou toho, že Maďarsko aj v dlhodobom horizonte zostane členom európskeho spoločenstva.K možnému dátumu prijatiu eura Orbán 10. januára povedal, že nevidí jasne perspektívu eurozóny.dodal.