Opozičný politik žiada o odklad komunálnych volieb v Moskve

Moskovský opozičný politik a aktivista Iľja Jašin (uprostred vpravo), archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruský opozičný politik Iľja Jašin vyzval na odklad volieb do moskovského mestského zastupiteľstva. Navrhuje, aby sa komunálne voľby v Moskve konali až koncom jesene. Uvádza sa to v liste, ktorým o to požiadal predsedníčku Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Ellu Pamfilovovú. Voľby do moskovskej Dumy sú vypísané na 8. septembra.Politik sa na Pamfilovovú obrátil listom z väzenia, kde si odpykáva v poradí už druhý trest odňatia slobody za podnecovanie k nepovoleným protestným zhromaždeniam v Moskve a účasť na nich.Jašin v liste šéfku ÚVK varuje, že voľby konané v septembri by mohli sprevádzať prejavy "svojvôle polície" aOd polovice júla, keď sa objavili prvé správy o spochybňovaní podpisov na podpisových hárkoch nezávislých kandidátov, sa v Moskve konajú zhromaždenia na ich podporu, počas ktorých bolo zatknutých vyše 2000 ľudí. Zákroky policajtov voči demonštrantom často sprevádza neprimerané použitie sily.Moskovská volebná komisia a následne aj ÚVK medzičasom zamietli žiadosti desiatok nezávislých kandidátov, ktorí sa v Moskve chceli uchádzať o hlasy voličov, ako aj ich odvolania. Nepomohlo ani to, že voliči, ktorých podpisy niektorí odborníci považovali za falošné, sa znovu podpísali a predložili čestné vyhlásenie, a ani to, že niektorí z nich prišli dokonca na zasadnutia volebných komisií. Medzi odmietnutými kandidátmi je aj Jašin, dodala rozhlasová stanica Echo Moskvy.Posledné zhromaždenie na podporu nezaregistrovaných kandidátov sa v Moskve konalo uplynulú sobotu; šlo o úradmi povolené zhromaždenie. Zadržaných počas neho bolo vyše 250 ľudí. Zhromaždenia na podporu Moskovčanov sa v sobotu konali vo viacerých ďalších mestách Ruska, kde tiež došlo k zadržaniam.Podľa Echa Moskvy bola moskovskej radnici zaslaná ďalšia žiadosť o povolenie pochodu na podporu nezávislých kandidátov a slobodných volieb, ktorý by sa mal konať na budúcu sobotu na reťazci bulvárov okolo historického centra Moskvy. V tento deň sa na Prospekte akademika Sacharova uskutoční aj míting zvolaný Komunistickou stranou Ruskej federácie pod heslom