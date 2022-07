Opravenú turbínu pre plynovod Nord Stream poslali lietadlom z Kanady do Nemecka

Kanada poslala 17. júla lietadlom do Nemecka opravenú turbínu pre kompresorovú stanicu plynovodu Nord Stream. S odvolaním sa na pondelkové vydanie ruského denníka Kommersant, ktorý vychádzal z vyjadrení osôb oboznámených so situáciou, o tom informovala agentúra Reuters.





Ak sa nevyskytnú problémy s logistikou a colnou kontrolou, potrvá ďalších päť až sedem dní, kým sa turbína dostane do Ruska, uviedol denník.Pôvodne bolo v pláne prepravovať turbínu loďou, napokon však bola zvolená letecká doprava. Ďalej bude turbína prepravovaná trajektom a po súši cez Helsinki do Ruska. Kompresorová stanica Portovaja sa nachádza pri obci Torfianovka ležiacej v Leningradskej oblasti a asi 20 kilometrov od hranice s Fínskom.S prihliadnutím na čas potrebný na inštaláciu turbíny na kompresorovej stanici Portovaja by teda mala byť plynová kompresorová jednotka pripravená na čerpanie plynu do Nord Streamu začiatkom augusta.Denník Kommersant napísal, že ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zatiaľ nepotvrdila, že zvýši prietok cez Nord Stream, keď dostane opravenú turbínu.Gazprom podľa ruského denníka vysvetlil, že čaká, kým Siemens zdokumentuje možnosť vrátenia opravených turbín pre Nord Stream do Ruska, ako aj ďalšie plnenie záväzkov na ich opravu a údržbu.Gazprom 16. júna znížil úroveň dodávok cez plynovod Nord Stream na 40 percent nominálnej kapacity, pričom sa odvolal aj na problémy s opravou a dodávkou plynových turbín do stanice Portovaja.Kommersant pripomenul, že v tom čase nebolo možné vyviezť jednu turbínu z Montrealu, kde sa opravovala, keďže kanadské úrady uvalili na Gazprom sankcie a zakázali vrátenie zariadení do Ruskej federácie.Turbína sa stala predmetom sporu medzi Nemeckom a Ukrajinou. Kyjev vyzval Kanadu, aby si turbínu nechala, a deklaroval, že jej vrátenie by bolo porušením sankcií uvalených na Moskvu.