Opravou chybných údajov klesla spotreba liekov o 15 percent

Bratislava 7. augusta (TASR) – Slovensko dlhodobo vykazovalo do medzinárodných štatistík vysoké hodnoty v spotrebe liekov. Tie boli opakovane spochybňované zástupcami farmaceutického priemyslu na Slovensku. Upozornil na to Inštitút zdravotnej politiky (IZP).Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Národným centrom zdravotníckych informácií a Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu sa preto rozhodlo vytvoriť pracovnú skupinu na overenie údajov. Tej sa podarilo opraviť jeden z kľúčových ukazovateľov spotreby takzvanej dennej definovanej dávky na obyvateľa.uviedol inštitút vo svojej správe.IZP zdôraznil, že spotreba liekov vlani historicky klesla. Tento pokles bol podľa neho spôsobený obmedzením reexportu, rozšírením e-receptu a jeho modalít či ozdravným plánom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý priniesol aj prísnejšie revízne kontroly. Inštitút očakáva, že Slovensko ako jedna z mála krajín OECD bude mať pokles v spotrebe liekov aj naďalej.