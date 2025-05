Opravy a škárovanie dlažby v centre Košíc pokračuje aj tento rok, mesto zaplatí 350-tisíc eur

Dni mesta Košice

Obnova kultúrnej pamiatky

Projekt v hodnote miliónov eur

17.5.2025 (SITA.sk) - Opravy a škárovanie dlažby v centre Košíc pokračujú aj tento rok, budú stáť viac ako 350-tisíc eur. Ako mesto informovalo, ide o Hlavnú ulicu, aj ďalšie ulice v centrálnej mestskej zóne. Samospráva spolu s Bytovým podnikom mesta Košice (BPMK) sa už niekoľko rokov venujú plošným opravám dlažby v tejto oblasti, za posledných päť rokov smerovalo na tento účel bezmála 2,5 milióna eur.„K nadmernému opotrebovaniu a znehodnocovaniu dlažby a prislúchajúcich odvodňovacích žľabov dochádza okrem poveternostných vplyvov aj pre časté prejazdy nákladných a osobných áut," ozrejmilo mesto s tým, že tieto faktory vedú k uvoľňovaniu a vypadávaniu dlažobných kociek.„Lokálne a plošné opravy prostredníctvom špárovania dlažby realizuje aj v tomto roku na objednávku mesta BPMK prostredníctvom troch svojich čiat," uviedla samospráva. Ako priblížil riaditeľ BPMK Peter Miklovič, pred začiatkom osláv Dňa mesta Košice zrealizovali opravy najviac poškodených úsekov na Hlavnej, aby bola zabezpečená bezpečnosť návštevníkov.„Na niektorých miestach totiž uvoľnená dlažba a vypadané škáry predstavovali vysoké riziko úrazu. Momentálne sa naše čaty sústreďujú na ďalšie nevyhnutné opravy, a to nielen na Hlavnej ulici, ale aj na bočných uliciach, ako sú Alžbetina a Kováčska. V pláne je aj pokračovanie v opravách Vrátnej, Orlej a Zvonárskej ulice,“ avizoval.Mesto ďalej uviedlo, že v spomenutých opravách nie je zahrnutá výmena odvodňovacieho žľabu na Hlavnej ulici. Tá by podľa predbežných prepočtov mala stáť dva milióny eur, čaká sa však na začiatok realizácie projektu Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Archeologické múzeum Dolná Brána. Mesto už má vydané stavebné povolenie na predmetný projekt. Ako uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý), financovať by ho chceli z eurofondov.„Mesto po schválení Kooperačnou radou územia mestského rozvoja (ÚMR) Košice chce v nasledujúcich mesiacoch podať žiadosť na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o nenávratný finančný príspevok," uviedla samospráva. Začiatok prác je odhadovaný približne na jar budúceho roka, po vysúťažení ich dodávateľa.Ako Polaček uviedol, v pláne je veľká rekonštrukcia Dolnej brány až po križovatku Hlavnej s Rooseveltovej. Ide o úsek v dĺžke 150 metrov. Predpokladaná hodnota projektu je temer 2,7 milióna, mesto by sa na ňom malo finančne podieľať ôsmimi percentami.„Obnova výrazne pomôže aj dlažbe a odvodňovacím žľabom, ktoré dlhodobo ničia najmä ťažké autá. Takisto chceme zamedziť prenikaniu povrchovej vody do objektu archeologického múzea. Ak to urobíme, môžu tam pribudnúť aj nové exponáty. Dôjde aj k sanácii betónových a kamenných konštrukcií v celom tomto priestore. V pláne je aj izolácia kamenných murív, rekonštrukcia svetlíkov, schodov, mreží, potôčika, ako aj práce na skvalitnení drobnej architektúry, výsadby alebo zavlažovania,“ uviedol primátor meteropoly východu.