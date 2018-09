Optimistické náborové plány má 13 % zamestnávateľov v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR / Pavol Ďurčo Foto: TASR / Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Časť zamestnávateľov na Slovensku má na štvrtý kvartál roka 2018 optimistické náborové plány. Z nich 13 % očakáva nárast počtu pracovných síl, 4 % predpovedajú zníženie počtu pracovníkov a 79 % nepredpokladá zmeny. Vyplýva to z prieskumu o trhu práce v SR, o výsledkoch ktorého v stredu informovala spoločnosť ManpowerGroup. Na základe týchto údajov má čistý index trhu práce na Slovensku pre 4. štvrťrok hodnotu +9 %.Dopyt výrazne prevyšuje ponuku a vo veľkých mestách a priemyselných zónach hlásia firmy kritický nedostatok pracovníkov, mzdovú infláciu a fluktuáciu zamestnancov, uviedla generálna riaditeľka spoločnosti ManpowerGroup SR Zuzana Rumiz s tým, že nezamestnanosť dosiahla najnižšiu úroveň v histórii a čistý index trhu práce počas roka 2018 patrí medzi najpozitívnejšie od roku 2011, keď začal prieskum.priblížila Rumiz.Zamestnávatelia v 7 z 10 odvetví predpovedajú na 4. kvartál zvyšovanie počtu pracovných síl, uvádza ďalej prieskum. Najsilnejšie náborové plány má sektor doprava, skladovanie a komunikácie (+26 %) a po ňom spracovateľský priemysel (+22 %) a na treťom mieste je veľkoobchod a maloobchod (+16 %). Naopak, pokles náborových plánov hlásia 3 odvetvia, najmä poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov a ubytovanie a stravovanie (-8%).V medziročnom porovnaní sa index zvýšil v 7 z 10 odvetví, najvyšší bol v sektore doprava, skladovanie a komunikácie (14 percentuálnych bodov). Za nimi nasledujú veľkoobchod a maloobchod, výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (po 6 percentuálnych bodov). Tri odvetvia uviedli pokles náborových aktivít, najmä ubytovanie a stravovanie (4 percentuálne body).V súvislosti so situáciou v regiónoch prieskum uvádza, že najoptimistickejší sú v 4. štvrťroku zamestnávatelia v Bratislave, kde má čistý index trhu práce hodnotu +12%, na západe SR je to +11 %. Na východe krajiny očakávajú stabilné náborové aktivity s indexom +9 % a na strednom Slovensku +5 %.V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom v štyroch sledovaných regiónoch index poklesol, predovšetkým v Bratislave o 6 percentuálnych bodov. V medziročnom porovnaní sa náborové plány zlepšili o 5 percentuálnych bodov na východe SR, o 3 percentuálne body na západe a v Bratislave, na strednom Slovensku ostáva index relatívne stabilný.