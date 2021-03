Optimizmus podnikateľov sa v marci zvýšil, najvýraznejší nárast bol v službách

Obavy pri očakávaní vývoja cien

Zvýšenie po dvojmesačnom poklese

Všeobecné trendy eurozóny

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Optimizmus podnikateľov sa v marci zvýšil z dlhodobo nízkych hodnôt. S výnimkou stavebníctva dôvera v ekonomiku vzrástla vo všetkých sledovaných oblastiach, teda v priemysle, obchode, u spotrebiteľov a najvýraznejšie v službách, kde očakávajú zlepšenie situácie v najbližších troch mesiacoch takmer všetky sektory. Informoval o tom Štatistický úrad SR Najvýraznejší nárast optimizmu pri hodnotení budúceho stavu ekonomiky prejavili podnikatelia v službách, ktorí patria medzi najviac zasiahnutých aktuálnou situáciou a obmedzeniami pre pandémiu. Najpriaznivejšie hodnotili očakávaný vývoj dopytu po svojich službách v troch nasledujúcich mesiacoch. Súvisí to podľa úradu pravdepodobne najmä s očakávaním otvorenia ich prevádzok a opätovného vysokého dopytu po rôznych typoch služieb.Po troch mesiacoch poklesu vzrástla aj dôvera podnikateľov v priemysle a po predchádzajúcom zhoršení za posledné dva mesiace aj v obchode a u spotrebiteľov. Spotrebitelia zvýšili obavy predovšetkým pri očakávaní vývoja cien. V stavebnej činnosti dôvera opäť klesla na druhú najnižšiu hodnotu od júna 2013.V medziročnom porovnaní bola však dôvera podnikateľov nižšia ako pred rokom vo všetkých oblastiach ekonomiky a aj u spotrebiteľov. Najbližšie sa k hodnotám minuloročného marca priblížila dôvera v priemysle, za marcom 2020 zaostávala len nepatrne. Prekvapivo aj v službách bola len mierne pod úrovňou minulého roka. Naopak, výrazné zaostávanie bolo v stavebníctve, ktoré sa z 200 bodovej škály prepadlo za rok o 43,5 percentuálneho bodu.Hlavný ukazovateľ, sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu, vzrástol oproti februáru o 7,9 bodu na hodnotu 85,6 bodu. Po výraznom zhoršení za posledné dva mesiace sa tak vrátil na úroveň z decembra minulého roka, avšak ani naďalej nedosahuje úroveň spred pandémie koronavírusu. Aktuálna hodnota indikátora je medziročne o 11,6 bodu horšia a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 16,9 bodu.Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave vzrástol o 1,6 bodu na hodnotu mínus 3,7 bodu a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 5,7 bodu. Indikátor dôvery v službách dosiahol hodnotu mínus deväť bodov. Po dvojmesačnom poklese sa v porovnaní s februárom zvýšila o 22,7 bodov a priblížila sa tak k úrovni minuloročného júla.Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,9 bodu na hodnotu mínus 36,5 bodu, naďalej sa nachádza hlboko pod úrovňou spred pandémie koronavírusu. V marci sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o jeden bod na mínus 48 bodov vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Indikátor dôvery v obchode vzrástol v marci v porovnaní s februárom o dva body na hodnotu tri body.„Výsledky slovenského sentimentu v zásade nasledujú všeobecné trendy, ktoré sme mohli v posledných dňoch pozorovať v prieskumových dátach za eurozónu,“ hovorí analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Podľa informácií z posledných dní je možné očakávať, že k uvoľneniu opatrení by mohlo prísť už v apríli, čo je veľmi pozitívnou správou pre podniky v službách. Sporiteľňa zároveň pozoruje niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie slovenského priemyslu, ako napríklad zdržanie dodávok v dôsledku upchatia Suezskeho prieplavu. Aj napriek odstráneniu lode ustálenie situácie ešte chvíľu potrvá. Môže to byť aj nástup tretej vlny pandémie.„Očakávame, že situácia sa v neskoršej jari začne upokojovať a príde k výraznejšiemu ekonomickému oživeniu,“ uviedol Koršňák. Uvoľnenie opatrení bude podľa neho významným impulzom pre podnikateľov v službách a obchode. „Na dopytovej strane môžeme predpokladať vysoký nárast spotreby domácností a približne od druhého kvartálu predpokladáme aj opätovné rozbehnutie investičnej aktivity vďaka zlepšujúcej sa situácii a lepším vyhliadkam pre podniky,“ uzavrel analytik.