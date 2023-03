Opustí Gyimesi Matoviča? Viackrát rokoval aj so Stranou maďarskej komunity (video)

dodal.

31.3.2023 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu György Gyimesi OĽaNO ) tvrdí, že so Stranou maďarskej komunity (SMK) rokoval viackrát, no zatiaľ sa nedohodli.Ako ďalej uviedol na piatkovej tlačovej besede, rád by stál na strane, ktorá bude zastávať suverenitu Slovenska Zároveň uviedol, že strana Aliancia-Szövetség bude mať šancu na vstup do parlamentu vtedy, keď dokáže osloviť tých, ktorí nevolia a tých, ktorí volia slovenské strany.„Vtedy má šancu, inak to vidím skepticky. Aliancia-Szövetség je autonómnou suverénnou stranou a má právo rokovať s kýmkoľvek. Ak sa dohodnú na spolupráci, nech tá spolupráca je akákoľvek, tak mne neostáva nič iné, ako to rešpektovať, pretože ja nie som súčasťou tej strany," tvrdí poslanec.Gyimesi zároveň informoval, že od strany SMK nežiadal, aby bol lídrom jej kandidátky. Taktiež tvrdí, že s inými platformami neinicioval rokovania. „Pokiaľ sa nedohodnem s tou najsilnejšou platformou, tak zbytočne budem rokovať s ostatnými dvoma, ale mám to v pláne,"