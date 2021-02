Opýtal som sa ho, či je to zlý vtip, reagoval Matovič na návrh Sulíka

aktualizované 24. februára 19.35



24.2.2021 (Webnoviny.sk) -Predseda vlády SR . februára Igor Matovič (OĽaNO) neuvažuje nad výmenou ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Povedal to po stretnutí s odborníkmi na Úrade vlády SR.Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS) totiž počas dnešného rokovania vlády uviedol, že je ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. V tejto súvislosti premiérovi navrhol, aby vymenil súčasného ministra zdravotníctva.„Opýtal som sa ho, či je to zlý vtip,“ reagoval na Sulíkov návrh Matovič. Podľa neho totiž nemá minister hospodárstva morálne právo Krajčího kritizovať. Zopakoval, že Sulík je zodpovedný „za tisícky mŕtvych“.Premiér na kritiku koaličnej strany Za ľudí na adresu ministra zdravotníctva reagoval, že „chceli byť ministrami zdravotníctva, nevydalo a teraz by chceli na neho zvaľovať vinu“. Podľa neho si každý nesie svoj diel viny.„Aj ja si ho nesiem, aj Richard Sulík, možno aj Marek Krajčí, hoci na ňom vidím najmenší diel viny. Aj každý jeden z nás, ktorý sa snažil niekedy vybabrať so systémom, obísť pravidlá a nedodržiavať ich," doplnil.Matovič bude rokovať s vedcami aj vo štvrtok 25. februára, diskutovať tak bude s odborníkmi tretí deň. Priblížil, že na okrúhlom stole sa dohodli na „niekoľko desiatkach návrhov“.Debatu označil za mimoriadne plodnú, vecnú, konštruktívnu a odbornú. Dodal, že návrhy plánujú predstaviť spoločne potom, čo ich predložia koaličným partnerom. Opatrenia by mali podľa jeho slov verejnosti priblížiť v najbližších dňoch, najneskôr v piatok 26. februára.