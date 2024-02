Orange Podcast roka 2024 opäť ocení najlepšie podcasty na Slovensku

O súťaži a zapojených podcastoch

Hlasovanie verejnosti začne v máji

8.2.2024 (SITA.sk) - V súťažných kategóriách aj o celkové prvenstvo bude súťažiť viac ako 1300 slovenských podcastov.Súťaž Orange Podcast roka 2024 aj tento rok vyberie a ocení najlepšie slovenské podcasty. Druhý ročník prináša niekoľko zmien, vrátane nových súťažných kategórií a súťaž reaguje aj na podcastové trendy so špeciálnou kategóriou, ktorá bude vyberať najlepšie videopodcasty.Exkluzívnym partnerom druhého ročníka súťaže je opäť Orange Slovensko, líder v poskytovaní komplexných telekomunikačných služieb."Veľmi si vážime dôveru našich partnerov z prvého ročníka, predovšetkým Orange Slovensko, a tešíme sa, že viacerí sa rozhodli podcasty na Slovensku aj takouto formou podporiť,” vysvetlila Adriana Opath , projektová manažérka súťaže."Naši podcasteri si zaslúžia platformu, v rámci ktorej bude pravidelne oceňovaná ich tvorba. Podcast roka zároveň pomáha verejnosti zorientovať sa v neustále rastúcom podcastovom obsahu. Ako operátor vnímame našu pridanú hodnotu v podporovaní tohto moderného formátu a jeho prinášaní poslucháčom cez našu najlepšiu sieť," hovorí Tomáš Palovský , Chief Corporate & Brand Reputation Officer Orange SlovenskoPočet všetkých slovenských podcastov prekročil hranicu 3000 začiatkom tohto roka.Pre zapojenie sa do súťaže musí podcast spĺňať niekoľko podmienok, predovšetkým mal mať publikovanú aspoň jednu epizódu v uplynulom roku.Zo všetkých 3000 slovenských podcastov sa na základe podmienok súťaže kvalifikovalo vyše 1300 z nich. Každý z týchto podcastov môže súťažiť o cenu Miláčik roka, ktorá reprezentuje najpopulárnejší podcast roka.Miláčikom roka, teda absolútnym víťazom, prvého ročníka Orange Podcast roka 2023 sa stal satirický Piatoček Porota aj tento rok vyberie nováčika roka, ktorému bude patriť ocenenie Ucho. Pôjde o najlepší nový podcast, ktorého prvá epizóda vyšla práve minulý rok. Takýchto podcastov bolo vyše 300.Oslovovanie jednotlivých tvorcov a uzatvorenie finálnych súťažných profilov bude prebiehať do konca marca.V apríli a máji bude prebiehať hlasovanie poroty, ktorá vyberie tzv. shortlisty, teda užší výber, v jednotlivých súťažných kategóriách.Verejnosť bude hlasovať počas júna a na konci mesiaca bude vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom.Orange Podcast roka 2024 spoluorganizujú podcastový boutique Shtoodio a webový portál skpodcasty Informačný servis