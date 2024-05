Orange Podcast roka 2024 oznamuje nominácie, začína sa hlasovanie verejnosti

Nominácie Orange Podcast roka 2024

Ako prebiehal proces zostavenia nominácií?

Vyhlásenie výsledkov bude 19. júna na Pontone v Bratislave

28.5.2024 (SITA.sk) - Porota vybrala 55 podcastov, ktoré bojujú o hlasy verejnosti v súťažných kategóriách. Okrem toho, všetky podcasty sú v hre o cenu Miláčik roka, teda najobľúbenejší slovenský podcast.Spomedzi viac ako 1300 slovenských podcastov, ktoré splnili podmienky, vybrala dvadsaťčlenná porota 55 podcastov, za ktoré môže hlasovať verejnosť v desiatich kategóriách.Zároveň všetky slovenské podcasty, ktoré splnili podmienky súťaže, sa uchádzajú o cenu popularity - Miláčik, o ktorej rozhodujú len hlasy verejnosti. Rovnako tak v prípade extra ocenenia Klapka, v ktorom vyberie víťaza verejnosť zo všetkých zaregistrovaných videopodcastov.Novinkou druhého ročníka sú Wild Cards (divoké karty), ktoré mohol každý porotca udeliť podcastu, ktorý sa nedostal medzi sto podcastov v širšej nominácii. Tento rok udelilo Wild Card päť porotcov v troch kategóriách.Porota tiež vybrala najlepší nový slovenský podcast v rámci ocenenia Ucho, ktorý vznikol v roku 2023. Víťaz ocenenia bude vyhlásený spolu so všetkými výsledkami.Hlasovanie verejnosti trvá do 16. júna, čo je posledný deň na odovzdanie hlasu. Každý hlasujúci môže hlasovať len jedenkrát, a zároveň je zapojený do súťaže o zlatý šperk od Mikuš Diamonds a vstupenky na Grape Festival 2024, ktoré venuje Orange.Výsledky Orange Podcast roka 2024 budú vyhlásené v stredu 19. júna o 18:00 na odovzdávaní cien v Bratislave na Pontone.Hlasujte na podcastroka.sk Porota vybrala nominácie do verejného hlasovania, ktoré sa začína 27. mája 2024.V kategóriipre najlepší biznisový podcast, ktorej partnerom je inzertný portál Nehnuteľnosti.sk, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší populárno-náučný podcast, ktorej partnerom je spoločnosť ESET, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší spravodajsko-publicistický podcast, ktorej partnerom je televízia Markíza, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší spoločenský podcast, ktorej partnerom je biznis, eko a gastro portál Startitup, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší podcast o zdraví sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší športový podcast, ktorej partnerom je minerálna voda DrWitt, sú nominované tieto podcasty:V kategóriinajlepší umelecký podcast sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší zábavný podcast, ktorej partnerom je FUN rádio, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší voľnočasový podcast, ktorej partnerom je agentúra SITA, sú nominované tieto podcasty:V kategóriipre najlepší naratívny podcast, ktorej partnerom je Aleph, sú nominované tieto podcasty:Záštitu nad ocenenímpre najlepší podcast, ktorý získa najviac hlasov od poslucháčov, má spoločnosť Orange Slovensko.Oceneniepre najlepší nový podcast v roku 2023 podporuje Tiger Energy Drink. O podcastový objav zabojujú: Cirkus Politikus , Digitálni rodičia, HN Podcast, Lekár a Imunita , Mafiánsky štát, Mater Amatér , MUDr.Ovačka PODCAST Borisa Bajera, TOUR DE SVET VZŤAHY s.r.o . a ZVEROMACHRI A sieť kín Cinemax udelí oceneniepre najlepší videopodcast.Mediálnymi partnermi Podcastu roka sú TV Markíza, FUN rádio, Aleph, portál Startitup, tlačová agentúra SITA, denník SME, producent Zábava v podcastoch, technologický portál TouchIT, magazín Forbes Slovensko, Poradca podnikateľa, Ecommerce Bridge a Bigmedia.Digitálnym partnerom Orange Podcast roka 2024 je agentúra okto—digital. Súťaž ďalej podporujú aplikácia Toldo, Depo.sk, blaze IT, prieskumná agentúra 2muse, Združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia, Mikuš Diamonds, Dopravný podnik Bratislava, Ponton a stavebná spoločnosť TSS GRADE, a.s.Hlasujte na podcastroka.sk Organizátori Podcastu roka - podcastový boutique Shtoodio a webový portál skpodcasty - zostavili veľký rebríček slovenský podcastov podľa ich umiestnenia v top rebríčkoch platforiem Spotify Apple Podcasty počas celého roka 2023.Podcasty museli splniť podmienky súťaže a to najmä, aby v roku 2023 publikovali aspoň jednu plnohodnotnú epizódu a išlo o podcast v slovenskom jazyku.Na základe tohto zoznamu boli jednotlivé podcasty začlenené do desiatich súťažných kategórií a ocenenia Ucho pre nováčika, čo je podcast, ktorý vznikol v roku 2023 a vyberá sa len na základe hlasovania poroty.Porota dostala tzv. longlist, ktorý tvoril top 10 podcastov podľa rebríčkov platforiem Spotify a Apple Podcasty. Dokopy teda 110 podcastov.Porotkyne a porotcovia následne počas mesiacov apríl a máj počúvali jednotlivé podcasty a hodnotili ich v troch dimenziách - obsah, forma a výnimočnosť. Každá porotkyňa a porotca mohli každému podcastu udeliť 0 až 10 bodov.Body sa sčítali a 5 podcastov s najväčším počtom bodov v každej súťažnej kategórii dostalo nomináciu.Podcast s najväčším počtom bodov v rámci ocenenia Ucho vyhráva titul najlepšieho nového podcastu v roku 2023.Aktuálne hlasuje verejnosť v jednotnom hlasovacom formulári. Ak niekto nechce hodnotiť niektorú z kategórii, môže ju jednoducho vynechať.Vďaka partnerovi TSS GRADE, a.s. promuje hlasovanie v Podcaste roka aj podcastová električka, ktorá premáva Bratislavou. Celoslovenská kampaň prebieha aj v online a offline prostredí. Do propagácie sa zapojí aj Matej Sajfa Cifra ako ambasádor druhého ročníka súťaže.Hlasovanie bude ukončené 16. júna. Organizátori vyhlásia výsledky v stredu 19. júna o 18:00 na Pontone v Bratislave. Večerom bude sprevádzať Katarína Becca Balážiová a Andrej Šajmo Šajmovič. Odovzdávanie výsledkov nie je verejné, ale podujatie bude môcť sledovať každý prostredníctvom živého prenosu na YouTube Informačný servis