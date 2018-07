Oravec je v nominácii na cenu Golden Boy, najväčší kandidát je Mbappe

Na snímke vpravo obranca Matej Oravec. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenský futbalista Matej Oravec je v nominácii na cenu Golden Boy 2018 pre najlepšieho hráča do 21 rokov pôsobiaceho v Európe. Obranca majstrovského Spartaka Trnava zasiahol v predchádzajúcej sezóne do 12 duelov najvyššej slovenskej súťaže.Dvadsaťročný trnavský rodák sa ocitol v 100-člennom zozname kandidátov na ocenenie spolu s hviezdnym francúzskym krídelníkom Kylianom Mbappem z Paríža Saint-Germain či anglickým obrancom FC Liverpool Trentom Alexandrom-Arnoldom. V nominácii figurujú tiež obranca Realu Madrid a marocký reprezentant Achraf Hakimi, holandský strelec Justin Kluivert z AS Rím, nórsky ofenzívny stredopoliar Martin Ödegaard z Heerenveenu či americký krídelník Christian Pulišič z Borussie Dortmund. Informoval o tom portál espn.com.Víťaza vyberú novinári z celého sveta, no ten nemusí vzísť zo zoznamu, ktorý vytvorila spoločnosť Tuttosport na základe prieskumu medzi fanúšikmi.