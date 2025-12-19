Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Oravsko-poľské pohraničie má novú nonstop predajňu. V Novoti nakúpia domáci i susedia z Poľska aj počas sviatkov


Spotrebné družstvo COOP Jednota Námestovo tu otvára svoju ôsmu nonstop prevádzku. Modernizovaný COOP Jednota Supermarket umožní domácim aj zákazníkom z poľského pohraničia nakupovať bez obmedzení ...



slavnostne otvorenie 24_7 v novoti 676x507 19.12.2025 (SITA.sk) - Spotrebné družstvo COOP Jednota Námestovo tu otvára svoju ôsmu nonstop prevádzku. Modernizovaný COOP Jednota Supermarket umožní domácim aj zákazníkom z poľského pohraničia nakupovať bez obmedzení vrátane blížiacich sa vianočných sviatkov. Otvorením Novote uzatvára COOP Jednota mimoriadne aktívny rok, v ktorom rozšírila sieť nonstop predajní o ďalších 23 prevádzok, celkovo ich má na Slovensku už 27. V rozširovaní konceptu 24/7 plánuje pokračovať aj v roku 2026.

Nonstop nakupovanie v centre obce


Supermarket v Novoti prešiel v roku 2020 kompletnou rekonštrukciou. Na predajnej ploche s rozlohou viac ako 400 m² bola aktuálne doplnená technológia 24/7, ktorá umožňuje automatizovanú prevádzku aj bez prítomnosti personálu. Zákazníci majú k dispozícii 40 parkovacích miest, čerstvý pult, zálohomat a širokú ponuku lokálneho pečiva, ktoré je medzi obyvateľmi obľúbené. Vďaka svojej polohe supermarket prirodzene slúži nielen domácim obyvateľom, ale aj zákazníkom z poľského pohraničia.

Počas dňa zostáva predajňa v Novoti naďalej otvorená s personálom, po skončení bežných otváracích hodín prejde do automatizovaného režimu. Zákazníci vstúpia do predajne prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub a nákup uskutočnia na samoobslužnej pokladnici.

Silný dopyt obce a koniec roka v znamení dostupnosti


O nonstop prevádzku bol v Novoti dlhodobý záujem – podľa družstva išlo o lokalitu s najvyšším dopytom od obyvateľov. Otvorenie predajne 24/7 zároveň uzatvára mimoriadne aktívny rok rozširovania moderných služieb na severnej Orave.

"S otvorením ôsmej nonstop predajne potvrdzujeme, že na Orave je o dostupný obchod veľký záujem. Novoť bola jednou z obcí, kde nás ľudia najčastejšie žiadali o zavedenie režimu 24/7. Nový systém pomôže domácnostiam obzvlášť počas nadchádzajúcich Vianoc – ak ľudia zistia, že im na sviatočnom stole niečo chýba, môžu si to bez obmedzení doplniť. A zároveň umožní nášmu personálu tráviť sviatky doma," hovorí Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo.

Keď inovácia zapadá do bežného života


Automatizované predajne sú navrhnuté tak, aby uľahčili prácu personálu a zabezpečili komfort zákazníkom. Všetky existujúce prevádzky COOP Jednota 24/7 používajú jednotný a bezpečný systém vstupu, nákupu a bezhotovostnej platby.

"Rok 2025 bol pre koncept COOP Jednota 24/7 veľmi významný. Sieť sa rozšírila o desiatky nových predajní a potvrdilo sa, že automatizovaný režim má zmysel najmä tam, kde dokáže pomáhať – zákazníkom aj zamestnancom. Technológie nevnímame ako náhradu personálu, ale ako nástroj, ktorý mu uľahčuje prácu, zvyšuje bezpečnosť a zároveň zabezpečuje dostupnosť obchodu aj v čase, keď by inak musel byť zatvorený. Aj v roku 2026 chceme v tomto smere pokračovať," uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Partnerstvo, ktoré rozširuje dostupnosť služieb


"Podpora dostupných služieb a inovácií v regiónoch je pre Mastercard dlhodobou prioritou a sme radi, že ľudia majú záujem o pohodlné, bezpečné a dostupné nakupovanie. Každá nová prevádzka potvrdzuje, že aj v menších obciach a regiónoch majú inovácie obrovský zmysel, pokiaľ zákazníkom reálne uľahčujú život – a presne to je podstatou otvorených predajní Coop Jednota 24/7. Tešíme sa na ďalšie projekty, ktoré budú tento koncept ďalej rozvíjať," dopĺňa Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Rastúca sieť dostupných obchodov


Otvorením predajne v Novoti stúpa počet automatizovaných prevádzok COOP Jednota na Slovensku na 27. Družstvo COOP Jednota Námestovo ich prevádzkuje už osem, pričom ďalšiu prevádzku 24/7 plánuje spustiť výhľadovo v prvom kvartáli 2026.

Viac informácií o automatizovaných predajniach COOP Jednota 24/7 nájdete na stránke https://coop.sk/sk/24-7.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Oravsko-poľské pohraničie má novú nonstop predajňu. V Novoti nakúpia domáci i susedia z Poľska aj počas sviatkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nonstop predajňa Nová predajňa PR
