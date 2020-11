Orbán investuje do obrany štátu, Maďarsko nakúpi od Američanov a Nórov systémy protivzdušnej obrany

NASAMS nahradí sovietsky Kub

Nákup vrtuľníkov a bojových vozidiel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.11.2020 - Maďarsko súhlasilo s nákupom systémov protivzdušnej obrany NASAMS od amerického výrobcu zbraní Raytheon Technologies a nórskej zbrojárskej spoločnosti Kongsberg.Ako pre maďarskú tlačovú agentúru MTI uviedol úrad komisára pre vývoj v oblasti obrany, nasadenie systému krátkeho až stredného dosahu "vylepší obranné schopnosti armády na úroveň 21. storočia".Nové systémy protivzdušnej obrany nahradia sovietsky systém Kub, ktorý v Maďarsku používali od roku 1976.Nacionalistický premiér Viktor Orbán už niekoľko rokov investuje množstvo prostriedkov do obrany štátu a tvrdí, že "Maďarsko musí byť schopné odrážať útoky z ktorejkoľvek strany" bez pomoci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorej je Maďarsko členom.Presadzoval tiež vytvorenie európskej armády na obranu proti potenciálnym útokom Ruska.Začiatkom tohto týždňa Maďarsko uzavrelo dohodu s Brazíliou o nákupe dvoch dopravných lietadiel Embraer C-390 Millennium.Tento týždeň taktiež boli dodané dva vojenské vrtuľníky Airbus H145M v rámci rozsiahlejšej dohody so spoločnosťou Airbus o kúpe 36 helikoptér.Ešte v septembri maďarské ozbrojené sily podpísali kontrakt s nemeckým koncernom Rheinmetall za viac ako dve miliardy eur týkajúci sa dodávky 218 bojových vozidiel Lynx KF41.Niekoľko týždňov predtým Maďarsko podpísalo deklaráciu o zámere nakúpiť od americkej spoločnosti Raytheon Technologies rakety protivzdušnej obrany za približne 845 miliónov eur, ktoré by mali dodať do roku 2023.