Orbán: Je choré ak si niekto natáča svoj sexuálny život

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 21. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán označil za "choré", ak si niekto sám natáča, alebo dáva natáčať svoj sexuálny život. Premiér týmito slovami komentoval v pondelok v parlamente škandál okolo primátora mesta Győr Zsolta Borkaiho, ktorý bol v nedávnych komunálnych voľbách opäť zvolený do funkcie a ktorý musel opustiť vládnu stranu Fidesz.dodal podľa spravodajského servera Index.hu Orbán. Reagoval tak na otázku poslanca za opozičnú stranu Jobbik a člena zlatého olympijského tímu vodných pólistov Ádáma Steinmetza.Ten sa premiéra v rámci hodiny otázok opýtal, či si bývalý olympionik, akým je Borkai, zaslúži za svoje neetické správanie poberať doživotnú rentu. Orbán Steinmetzovi poradil, aby sa obrátil na Maďarský olympijský výbor (MOB) s návrhom na riešenie tejto záležitosti, ktorý by potom Fidesz pravdepodobne podporil.Borkai 15. októbra vyhlásil, že vystupuje z vládnej strany Fidesz, ale dodal, že v nadchádzajúcom päťročnom volebnom období chce viesť mesto ako nezávislý.Podpredseda Fideszu Lajos Kósa v komerčnej televízii Hír TV označil za neprijateľné, aby Borkai aj napriek tomu, že ho znovuzvolili, zostal v kresle primátora Győru. Vyhlásil tiež, že by bolo vhodnejšie vypísať v tomto meste nové voľby.Škandál okolo primátora vypukol počas kampane pred komunálnymi voľbami, keď prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam s Borkaim, ktoré zachytávali orgie na luxusnej jachte v Chorvátsku.Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa zaverejne ospravedlnil, ale dodal, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu, a kandidatúry sa nevzdal.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)