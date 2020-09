Orbán: Nesmieme dovoliť vírusu paralyzovať naše životy

Posledné opatrenia vlády

Ekonomické dopady pandémie

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarsko zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, no krajina je lepšie pripravená, ako na jar, vyjadril sa v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán . Informuje o tom portál About Hungary.Maďarské zdravotníctvo podľa Orbána dokázalo "zvíťaziť v prvej bitke" proti koronavírusu. "Teraz tu máme druhú vlnu epidémie," skonštatoval počas príhovoru na úvod jesennej schôdze parlamentu s tým, že teraz sú lepšie pripravení.Spomenul tiež výsledky národných konzultácií a zdôraznil, že ľudia sa jasne vyjadrili, že chcú, aby krajina ďalej fungovala a aby nedovolili vírusu paralyzovať ich každodenné životy.Premiér zároveň zhrnul posledné opatrenia vlády v rámci boja proti koronavírusu, pričom uviedol, že cestovné obmedzenia budú pokračovať, nosenie rúšok je povinné, platí úplný zákaz návštev v nemocniciach a domovoch pre seniorov, a povinné je aj meranie teploty študentom a učiteľom v školách."Experti hovoria, že na vrchole epidémie by mohlo byť 200-tisíc aktívnych prípadov koronavírusu, pričom 16-tisíc ľudí by mohlo byť v nemocniciach a 800 pacientov na ventilátoroch. Ja však (naše potreby) počítam s dvojnásobnými číslami," uviedol Orbán.Maďarsko je podľa Orbána na túto potenciálnu situáciu pripravené a k dispozícii má vyše 66-tisíc nemocničných lôžok. "Dnes sa nikto nemusí obávať, že by sa mu nedostalo potrebnej starostlivosti," ubezpečil.Orbán vo svojom príhovore neobišiel ani ekonomické dopady pandémie . "Je a bude dostatok pracovných miest," povedal a pripomenul, že vláda sa nedávno rozhodla predĺžiť moratórium na splácanie pôžičiek do 1. júla 2021, čím podľa jeho slov "zachránili domovy 1,6 milióna" ľudí.Zdôraznil pritom, že "vládne programy na zvládanie ekonomických následkov epidémie nie sú záchranné balíčky, ale investície".