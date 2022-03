Orbán odmietol Zelenského emocionálnu výzvu o zbrane a podporu sankcií, Maďarsko nechce „zaplatiť cenu vojny“

25.3.2022 - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok odmietol emocionálnu výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na dodávky zbraní Ukrajine a na podporu sankcií voči ruskému energetickému sektoru.Orbán vo videozázname zverejnenom v sociálnych médiách uviedol, že Zelenského žiadosť je proti záujmom Maďarska a že sankcie voči ruskému energetickému odvetviu „by znamenali, že maďarská ekonomika by sa spomalila a potom by sa v okamihu zastavila".Orbán sa takto vyjadril po tom, ako sa Zelenskyj vo štvrtok prihovoril k stretnutiu lídrov Európskej únie v Bruseli a konkrétne oslovil Orbána. „Počúvaj, Viktor, vieš, čo sa deje v Mariupoli?," povedal Zelenskyj. „Chcem byť otvorený raz a navždy, mal by si sa rozhodnúť, za koho si."Maďarsko ako jediná krajina Európskej únie , ktorá má spoločné hranice s Ukrajinou, odmietlo dodať svojmu susedovi zbrane a odmietlo povoliť prepravu zbraní cez svoje územie. V piatok Orbán povedal, že 85 percent plynu používaného v Maďarsku a 60 percent ropy prichádza z Ruska a zablokovanie ruského exportu by donútilo Maďarov „zaplatiť cenu vojny".