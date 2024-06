Orbán organizoval „pochod mieru“ na demonštráciu sily pred eurovoľbami, netají sa ani snahou obsadiť Brusel

Snaha obsadiť Brusel

Najväčšia politická demonštrácia v dejinách

2.6.2024 (SITA.sk) - V hlavnom meste Maďarska sa v sobotu zišiel dav desiatok tisíc ľudí, aby vyjadrili podporu premiérovi Viktorovi Orbánovi týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu . Tie maďarský líder označil ako existenčnú križovatku medzi mierom v Európe a svetovou vojnou.Na demonštráciu, ktorú organizátori nazvali „pochod mieru“, prišli priaznivci Orbána z celého Maďarska a susedných krajín. Tí pochodovali pozdĺž Dunaja od Széchenyiho reťazového mosta na Margitin ostrov, mávali vlajkami a nápismi „Nie vojne“.Orbán pred eurovoľbami vykreslil svojich domácich a medzinárodných protivníkov ako vojnových štváčov, ktorí sa snažia priamo zapojiť Maďarsko do konfliktu. Kritici tvrdia, že jeho výzvy na okamžité prímerie na Ukrajine by Rusku umožnili ponechať si územia, ktoré okupuje, a povzbudili k ďalšiemu vojenskému ťaženiu.V sobotu svojim priaznivcom povedal, že je čas, aby jeho strana „obsadila Brusel“, de facto hlavné mesto Európskej únie , a zmenila prístup kontinentu k podpore Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej invázii. „Musíme vyhrať európske voľby tak, aby nám bruselskí byrokrati vo svojom strachu otvorili brány mesta a rýchlo opustili svoje kancelárie.“Zdá sa, že Orbánova strana získa v budúcotýždňových voľbách najviac kresiel v zákonodarnom zbore EÚ. Séria škandálov a hlboká ekonomická kríza však dali priestor politickému nováčikovi Péterovi Magyarovi využiť Orbánovu chvíľu slabosti a za posledné tri mesiace vybudovať veľké politické hnutie, ktoré sa zdá byť pripravené získať značnú časť hlasov.Magyar, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti vďaka verejnému obvineniu Orbánovej strany z korupcie a premeny maďarských médií na provládnu propagandistickú mašinériu, sám zorganizoval množstvo veľkých protestov a vyzval na „najväčšiu politickú demonštráciu v dejinách Maďarska“ v predvečer volieb.Dav v sobotu v Budapešti však ukázal, že Orbánov druh pravicového populizmu a strašenia, že vojenská podpora Ukrajine zo strany EÚ a Spojených štátov vedie k novej svetovej vojne, stále rezonujú medzi veľkou časťou maďarskej spoločnosti.