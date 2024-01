Orbán pozval Kristerssona na diskusiu o členstve Švédska v NATO, podľa jeho slov vláda podporuje ich prijatie do aliancie

Priateľské vzťahy s Ruskom

Švédsko a susedné Fínsko požiadali o vstup do NATO v roku 2022 po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. Fínsko, ktorého prístup tiež ako posledné ratifikovali Maďarsko a Turecko, sa stalo členom aliancie vlani v apríli.





23.1.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán pozval svojho švédskeho náprotivka Ulfa Kristerssona do Budapešti, aby prediskutovali vstup Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Oznámil to na sociálnej a mikroblogovacej sieti X. Maďarsko a Turecko zostávajú jedinými krajinami aliancie, ktoré ešte švédske členstvo v NATO neratifikovali.Orbán, pravicový populista, ktorý je vlažný vo svojej podpore susednej Ukrajiny a udržiava priateľské vzťahy s ruským vodcom Vladimirom Putinom , už dlho sľubuje, že Maďarsko nebude posledným členom NATO, ktorý ratifikuje členstvo Švédska, pripomína agentúra AP.Vláda podľa jeho slov podporuje prijatie Švédska do aliancie, premiér ale tvrdí, že zákonodarcovia z jeho vládnej strany Fidesz zostávajú nepresvedčení pre „nehanebné klamstvá“ o stave maďarskej demokracie zo strany švédskych politikov.Ani Orbán, ani ďalší maďarskí vysokí predstavitelia neuviedli, akú nápravu požadujú od Štokholmu, aby zmiernili svoje výhrady voči vstupu Švédska do NATO.Ak nebude zvolané mimoriadne zasadnutie maďarského parlamentu na prerokovanie otázky švédskeho členstva, jeho ďalšie plánované zhromaždenie bude až 26. februára.