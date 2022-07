Orbán predniesol čisto nacistický príhovor, vyhlásila jeho poradkyňa a rezignovala

Svet zmiešaných rás

Prekročil čiarku

Nesprávna interpretácia

27.7.2022 (Webnoviny.sk) - Členka úzkeho kruhu Viktora Orbána rezignovala po tom, ako maďarský premiér počas víkendu vo svojom príhovore vystúpil proti „ľuďom zmiešanej rasy“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Zsuzsa Hegedüs, ktorá nacionalistu Orbána pozná 20 rokov, túto reč podľa maďarských médií označila za „čisto nacistický text“.Orbán v sobotu vystúpil s príhovorom v rumunskom regióne, kde žije veľká maďarská komunita. Okrem iného tam povedal, že Európania sa môžu navzájom miešať ako chcú, no miešanie s Neeurópanmi podľa neho vytvára „svet zmiešaných rás“.„Sme ochotní navzájom sa miešať, no nechceme sa stať ľuďmi zmiešanej rasy,“ skonštatoval.Orbánove protiimigračné postoje sú dávno známe, no sobotný príhovor podľa Hegedüs prekročil čiaru.„Neviem, ako je možné, že si si neuvedomil, že tvoj príhovor bol čisto nacistická tiráda hodná Josepha Goebbelsa,“ napísala vo svojom rezignačnom liste podľa maďarskej webstránky hvg.hu, odkazujúc na ministra propagandy nacistického vodcu Adolfa Hitlera. BBC pritom konštatuje, že rezignácia zrejme nebude mať v krajine ďalšie dopady, keďže stranícka disciplína je v Maďarsku prísne dodržiavaná a rezignácie sú takmer neslýchané.Medzinárodný osvienčimský výbor označil príhovor za „hlúpy a nebezpečný“, zatiaľ čo Orbánov hovorca tvrdí, že médiá jeho slová nesprávne interpretovali.