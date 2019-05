Orbán prijal predsedu SMK, vyjadril mu podporu vo voľbách do EP

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 22. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijal v stredu v Budapešti predsedu slovenskej mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK) Józsefa Menyhárta, aby vyjadril podporu jeho strane v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Podľa agentúry MTI o tom informoval Orbánov hovorca Bertalan Havasi.Maďarský premiér zdôraznil význam eurovolieb, v ktorých ide o budúcnosť Európy a povzbudil príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku, aby sa 25. mája zúčastnili na voľbách v čo najväčšom počte.povedal Orbán.Podľa Menyhárta sa SMK domnieva, že vplyvom pretrvávajúcich krízových javov a zlých reakcií na ne sa do krízy dostala aj samotná Európska únia. Maďari v Karpatskej kotline by sa preto podľa neho mali spojiť s cieľom usmerniť politiku Únie správnym smerom.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)