Orbán rokoval v Bruseli s monitorovacím výborom

Brusel/Budapešť 18. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán rokoval dnes v Bruseli s monitorovacím výborom Európskej ľudovej strany (EPP), ktorý od pozastavenia členstva Orbánom vedeného Fideszu skúma, či sa táto strana riadi princípmi a hodnotami, ktoré presadzuje EPP. Informovalo o tom internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.Schôdzka sa konala v bruselskom sídle EPP. Išlo o druhé stretnutie Orbána s výborom európskych ľudovcov, ktoré potvrdilo EPP na Twitteri, avšak o výsledkoch rokovania neposkytli bližšie informácie.Podľa denníka sa maďarský ministerský predseda s členmi výboru v zložení bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, rakúsky exkancelár Wolfgang Schüssel a bývalý šéf europarlamentu Hans-Gert Pöttering stretol 21. júna tiež v Bruseli. Vtedy sa dohodli na tom, že preverovanie Fideszu budú vykonávať v pracovných skupinách.Výbor má zohrať úlohu akejsi vyšetrovacej komisie, ktorá by mala rozhodnúť o opätovnom obnovení tohto členstva. Správa podľa Népszavy nie je ešte pripravená a téma pozastavenia členstva Fideszu v EPP nie je zaradená ani do programu novembrového zjazdu EPP v Záhrebe.Monitorovací výbor chcel s Orbánom rokovať aj pred májovými voľbami do EP, avšak z Budapešti mu odkázali, že do daného termínu premiér nebude mať príležitosť sadnúť si s ním za rokovací stôl.K pozastaveniu členstva Fideszu v EPP došlo 20. marca v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na následné májové eurovoľby.