Orbán sa pustil do Zelenkého a Európskej únie, podľa ukrajinskej vicepremiérky si Maďari robia zálusk na Zakarpatsko

Ukrajine neposkytnú jediný náboj či pušku

Maďarsko sníva o Zakarpatsku

4.4.2022 - Maďarský premiér Viktor Orbán po víťazstve v nedeľňajších parlamentných voľbách kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Európsku úniu . Ako referuje spravodajský web BBC, označil ich za „byrokratov“ a „oponentov“.Maďarsko, ktoré má spoločnú hranicu s Ukrajinou, doteraz prijalo viac ako pol milióna utečencov. Orbán trvá na tom, že pomáha ľuďom, odmieta však Ukrajine dodávať zbrane. Tvrdí, že takýmto spôsobom drží Maďarsko mimo vojny.Maďarsko odmietlo dodávať svojmu susedovi zbrane a odmietlo povoliť prepravu zbraní cez svoje územie. V piatok Orbán povedal, že 85 percent plynu používaného v Maďarsku a 60 percent ropy prichádza z Ruska a zablokovanie ruského exportu by donútilo Maďarov „zaplatiť cenu vojny“.Podľa ukrajinskej vicepremiérky Iryny Vereščukovej je spôsob, akým oficiálne maďarské vedenie v ostatnom čase zaobchádza s Ukrajinou, horší ako v prípade niektorých ruských „satelitov“ z bývalého Sovietskeho zväzu.„Hovoria 'nie' prakticky na všetko. Len veľmi málo odlišuje oficiálnu rétoriku Budapešti od otvoreného proruského postoja. Je to preto, že chcú ruský plyn so zľavou alebo možno preto, že potichu snívajú o našom Zakarpatsku?“ napísala nedávno na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.