Orbán: Správy o tom, že vzťahy USA a Maďarska sa zhoršujú, sú falošné

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 29. januára (TASR) - Všetky správy, ktoré hovoria o zhoršení vzťahov medzi Spojenými štátmi a Maďarskom, sú falošné. Vyhlásil to v utorok pre agentúru MTI predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na nedeľňajší článok amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ).povedal Orbán.Predseda vlády zdôraznil, že Maďarsko je členom Severoatlantickej aliancie a spojencom USA.dodal.uviedol Orbán.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v tejto súvislosti podčiarkol, že Maďarsko - ako členská krajina NATO - sa zúčastňuje svojimi vojakmi na misiách v Afganistane či Kosove, ale aj v Iraku na operáciách proti teroristickej organizácii Islamský štát. Poznamenal, že by bolo dobré, keby WSJ skončil s rozširovaním klamstiev o Maďarsku.Podľa nedeľňajšieho článku WSJ predseda maďarskej vlády v reakcii na požiadavku Spojených štátov pokračovať v tvrdšej línii vo vzťahu k Rusku a Číne uviedol, že chce, aby jeho krajina bolaWSJ s odvolaním sa na zdroj vo vláde USA okrem iného napísal, že niektoré Orbánove vyjadrenia, ako aj nezhody medzi Washingtonom a Maďarskom - vrátane sťahovania Stredoeurópskej univerzity z Budapešti - vyvolali nové kolo diplomatických aktivít. Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo má v úmysle navštíviť na budúci mesiac Budapešť.