Orbán sprísňuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu, Maďarsko zavádza čiastočný zákaz vychádzania

27.3.2020 - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok oznámil sprísnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu na najbližšie dva týždne.Od soboty do 11. apríla budú môcť ľudia z domu vychádzať len cestou do práce alebo pre základné potreby, ako nákup potravín, liekov, či keď pôjdu odprevadiť deti na opatrovanie. V čase od 9:00 do poludnia pritom budú môcť v potravinách a lekárňach nakupovať len ľudia nad 65 rokov.Obyvatelia tiež budú môcť chodiť von cvičiť, no budú musieť dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Povolené bude aj dochádzanie na potrebné aktivity, ako napríklad návštevy fyzioterapie.Maďarsko zatiaľ potvrdilo 300 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom ochoreniu COVID-19 podľahlo 10 ľudí.