Orbán trvá na tom, aby Trócsányi bol komisárom EK, má však aj plán B

László Trócsányi, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 27. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán si počká na písomné stanovisko Výboru Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI), ktorý vo štvrtok odmietol nomináciu Lászlóa Trócsányiho z Maďarska na post eurokomisára v budúcej exekutíve Európskej únie, a až potom bude hovoriť so šéfkou budúcej Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.Vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió premiér v piatok ďalej povedal, že Trócsányiho stále považuje za najvhodnejšieho kandidáta na nového člena EK.dodal Orbán, ktorý s von der Leyenovou telefonicky hovoril už vo štvrtok. Dohodli sa, že počkajú na písomné stanovisko právneho výboru EP.Ak by však Trócsányiho kandidatúra neprešla, má maďarský premiér podľa svojich slov aj druhého, tretieho či dokonca i štvrtého kandidáta.Výbor vo štvrtok neodporučil Rovanu Plumbovú z Rumunska a Lászlóa Trócsányiho na post eurokomisárov v budúcej exekutíve EÚ. Šéfka budúcej EK by teraz mala europarlamentu predložiť mená nových národných nominantov.