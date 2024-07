Orbán zverejnil list adresovaný vedúcim predstaviteľom Únie, opísal v ňom svoju „vojnovú misiu“

19.7.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán vo štvrtok zverejnil list, ktorý adresoval lídrom krajín Európskej únie a v ktorom prezentoval svoje dojmy z nedávnej série návštev niektorých najväčších protivníkov EÚ.List, ktorý Orbán poslal 12. júla predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi , načrtáva hodnotenie stretnutí, ktoré organizoval pod záštitou samovyhlásenej „mierovej misie“. Tá zahŕňala tento mesiac cesty do Moskvy a Pekingu, pričom návštevy Orbán uskutočnil ako pokus sprostredkovať ukončenie ruskej vojny na Ukrajine.Uvedené návštevy vyvolali prudkú reakciu lídrov EÚ, ktorí vyčítali Orbánovi stretnutia s ruským vodcom Vladimírom Putinom a čínskym lídrom Si Ťin-pchingom bez toho, aby sa predtým poradil s európskymi partnermi. Kritizovali ho aj za podkopávanie jednoty EÚ na Ukrajine a za vyvolávanie falošného dojmu, že zastupuje blok.V Orbánovom 10-bodovom liste, ktorý zverejnil vo štvrtok na svojej webovej stránke, sa uvádza, že Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , s ktorým sa tento mesiac tiež stretol, pravdepodobne nevyvinú iniciatívu na ukončenie prímeria alebo mierových rokovaní.Orbán napísal, že bojujúce strany „nezačnú hľadať východisko z konfliktu bez výraznejšej vonkajšej účasti". Tvrdí, že EÚ, ktorú spolu so Spojenými štátmi a Čínou označuje za jediné globálne mocnosti, ktoré môžu ovplyvniť vývoj konfliktu, „skopírovala provojnovú politiku USA“ a podľa neho by sa mala rozísť s Washingtonom a snažiť sa o nastolenie prímeria.