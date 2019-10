Organizácia blízka Erdoganovi zriaďuje v Budapešti tureckú školu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 18. októbra (TASR) - Lobingová organizácia blízka tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi zriaďuje v Budapešti tureckú základnú školu a gymnázium, uviedol v piatok spravodajský server 24.hu. Zároveň pripomína, že prezident Turecka pricestuje do maďarského hlavného mesta 7. novembra na schôdzku maďarsko-tureckej rady pre stratégiu.Podľa servera maďarský premiér Viktor Orbán rokoval s Erdoganom v pondelok v Baku v rámci schôdzky Turkickej rady, ktorej členmi sú Azerbajdžan, Kazachstan, Kirgizsko a Turecko, pričom Erdogan navštívil Budapešť vlani v októbri.Turecká škola bude fungovať na mieste bývalej odbornej strednej školy a učilišťa v mestskej časti Ferencváros. Podľa servera školu zriaďuje turecká nadácia Maarif, ktorá má v 41 krajinách dovedna 315 školských zariadení. V tomto zozname už figuruje aj Maďarsko.V rámci Európskej únie má nadácia po jednej škole v Rumunsku, vo Francúzsku a v Nemecku. Nadáciu založila turecká vláda po neúspešnom pokuse o štátny prevrat v roku 2016.Erdogan v Baku vyjadril vďaku Orbánovi za to, že podporuje Turecko. Orbán v reakcii zdôraznil, že s veľkým očakávaním sa pripravuje na novembrový maďarsko-turecký vládny summit v Budapešti.Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) v stredu vyhlásila, že skutočnosť, že Orbán sa postavil na stranu vojnového agresora Erdogana, je historickou hanbou, a avizovala, že predloží parlamentu návrh uznesenia, ktoré by obsahovalo odsúdenie tureckej agresie v Sýrii.