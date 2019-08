Organizácia Jeden rodič chce pomáhať neúplným rodinám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Cieľom novovzniknutej neziskovej organizácie (NO) Jeden rodič je pomôcť rodinám, v ktorých vychováva deti len jeden rodič a druhý zomrel alebo sa odsťahoval a s deťmi sa nestýka.povedala riaditeľka NO Jeden rodič Eva Marková. Organizácia chce poskytovať takýmto rodičom služby, ktoré im pomôžu prekonať náročné obdobie v ich živote a pomáhať v oblastiach medziľudských partnerských vzťahov, zdravej rodiny, stabilných financií, práce a šance na štúdium a rozvoj detí.Organizácia v prvej fáze organizuje prieskum. Bude sa ním snažiť zistiť, koľko je na Slovensku rodičov, ktorí sami vychovávajú deti a čo ich denne trápi alebo s čím potrebujú pomôcť.uviedla Marková. Doplnila, že počet domácnosti, kde je na výchovu jeden rodič, sa za posledných 40 rokov zvýšil dvojnásobne.Veľmi dôležitý z hľadiska budúcnosti takýchto rodín je podľa nej prvý rok po rozvode, rozchode alebo úmrtí partnera. Zakladatelia organizácie si vymieňali informácie a skúsenosti s predstaviteľmi podobných organizácií v zahraničí.hovorí Marková.Na Slovensku žije viac ako jeden milión detí vo veku do 18 rokov, z toho takmer 240-tisíc detí je vo veku do 3 rokov, čo je najviac ohrozená skupina detí. Podľa predstaviteľov NO neexistuje presná evidencia detí, ktoré vyrastajú v rodinách iba s jedným rodičom. "Pritom každý jeden z nás takú rodinu vo svojom okolí pozná," tvrdia.Myslia si, že sociálny systém na Slovensku nefunguje dostatočne a zodpovední doteraz neurobili takmer žiadne opatrenia na zlepšenie kvality života v rodinách s jedmým rodičom. NO chce preto zmeniť povedomie v spoločnosti a prispieť k zmenám v sociálnom systéme Slovenska.uzavrela.