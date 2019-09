Organizácia krajín vyvážajúcich ropu bude uvažovať o znížení ťažby

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Abú Zabí 12. septembra (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej partneri v aliancii OPEC+ budú uvažovať o výraznejšom obmedzení produkcie na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať začiatkom decembra vo Viedni. Po stretnutí Spoločného ministerského monitorovacieho výboru (JMMC) aliancie OPEC+ to povedal nový saudskoarabský minister ropného priemyslu, princ Abdulaziz bin Salmán. Aliancia je podľa neho pripravená reagovať na situáciu na trhu.Členovia aliancie vo štvrtok prisľúbili, že budú plniť dohodnuté obmedzenia ťažby, ktorých cieľom stabilizácia trhu s ropou. Aliancia sa však nedohodla na ďalšom znížení produkcie, čo signalizuje, že jej dochádzajú možnosti podporiť ceny na trhu, na ktorý negatívne vplýva obchodná vojna medzi USA a Čínou.Abdulaziz označil stretnutie monitorovacieho ministerského výboru OPEC+ za produktívne, plodné a transparentné.Skupina OPEC+ sa na konci vlaňajška dohodla, že od začiatku tohto roka zníži produkciu o 1,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov denne). V júli aliancia predĺžila platnosť dohody a obmedzení ťažby až do marca 2020.Ruský minister energetiky Alexander Novak zdôraznil, že je extrémne dôležité, aby všetci členovia, ktorí sú podpísaný pod deklaráciou o znížení produkcie, aj plne dodržovali túto dohodu. Novakove slová mierili na štáty, ktoré ťažia viac, než by mali, ako sú Nigéria a Irak.