Organizácie sa môžu do Týždňa dobrovoľníctva prihlásiť do konca júla

Bratislava 8. júla (TASR) – Organizácie sa do Týždňa dobrovoľníctva môžu prihlásiť do 31. júla. Ako TASR informovala prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Brozmanová Gregorová, Slovensko sa na jeseň stane krajinou dobrých skutkov.Týždeň dobrovoľníctva bude prebiehať od 16. do 22. septembra. Počas podujatia je možné vybrať si z množstva dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých budú môcť jednotlivci alebo skupiny nezištne pomôcť organizáciám v jednotlivých krajoch Slovenska.povedala Brozmanová Gregorová.Pre verejnosť sa prihlasovanie na dobrovoľnícke aktivity spustí od 1. augusta. Ako uviedla Brozmanová Gregorová, dobrovoľníci si budú mať z čoho vybrať.povedala.V Bratislave sa tesne pred podujatím 15. septembra uskutoční aj Trh dobrovoľníctva v Starej tržnici. Svoje dobrovoľnícke ponuky na ňom predstavia desiatky neziskových organizácií a združení.V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva na celom Slovensku zapojilo 4535 ľudí, ktorí venovali druhým viac ako 10.900 dobrovoľníckych hodín bez nároku na odmenu.