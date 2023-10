Organizácie vyzývajú ministerstvo vnútra na dodržiavanie základných ľudských práv migrujúcich ľudí

Rešpektovanie ľudských práv

Zakročenie štátu

31.10.2023 (SITA.sk) - Desať občianskych, cirkevných a akademických organizácií, ktoré na Slovensku dlhodobo pomáhajú migrantom, vyzvalo ministerstvo vnútra , aby v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa migrácie dodržiavalo základné práva ľudí v migračnej situácii a osôb v núdzi medzinárodnej ochrany.Ďalej žiadajú, aby sa zasiahlo voči organizovaným zločineckým skupinám prevádzačov a aby vyvinuli maximálne bilaterálne úsilie a úsilie na úrovni EÚ na riešenie situácie plynúcej z nedodržiavania medzinárodných záväzkov zo strany Maďarskej republiky. Ako spresnili zástupcovia organizácií, SR by mala v súlade s medzinárodným právom, právom EÚ a vnútroštátnym právom SR zaobchádzať s cudzincami humánnym a dôstojným spôsobom a rešpektovať ich základné práva.„Tieto osoby môžu byť zároveň aj osobami, ktoré spĺňajú podmienky na udelenie medzinárodnej ochrany. Zaistenie cudzincov a ich umiestňovanie do útvarov policajného zaistenia by malo byť viazané na zásadu primeranosti a realizované len vtedy, ak sa nedajú účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej prísne donucovacie opatrenia," doplnili organizácie.Pokračovali s tým, že sú si vedomí toho, že je v záujme všetkých slovenských obyvateľov, aby bol udržaný verejný poriadok a bezpečnosť. „Nie sme si však vedomí, že by niekto z vyše 46-tisíc štátnych príslušníkov tretích krajín spáchal na území SR akýkoľvek trestný čin," doplnili organizácie a upozornili, že ľudia, ktorých prevádzajú, nepodliehajú trestnému stíhaniu pre skutočnosť, že boli predmetom trestného činu prevádzačstva.Podľa organizácií by mal štát primárne zakročiť proti organizovaným skupinám, ktoré sa dopúšťajú trestného činu prevádzačstva a je potrebné tiež vyvinúť maximálne úsilie na zorganizovanie bilaterálneho stretnutia s Maďarskou republikou pre nedodržiavanie záväzkov Dohody medzi vládou SR a maďarskou vládou o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici. Zástupcovia organizácií súčasne ponúkajú súčinnosť pri riešení aktuálnej situácie vo všetkých oblastiach práce s ľuďmi v migračnej situácii.