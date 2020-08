Organizačný výbor OH v Tokiu má problém, dvaja zamestnanci sa nakazili koronavírusom

Obaja nakazení pracovali najmä z domu

Počet chorých v Japonsku stúpa

8.8.2020 (Webnoviny.sk) - Organizačný výbor olympijských paralympijských hier v japonskom Tokiu potvrdil pozitívny test na ochorenie COVID-19 u dvoch svojich zamestnancov.Ide o jedného muža a jednu ženu, Japonci o ich totožnosti zverejnili len veľmi málo informácií.Muž je podľa organizátorov OH dvadsiatnik, žena tridsiatnička. Obaja po vypuknutí pandémie pracovali prevažne z domu, nenavštevovali tak pravidelne centrálu organizačného výboru. V takomto móde v ostatných mesiacoch pracuje väčšina z 3500 zamestnancov organizačného výboru, ak im to okolnosti dovoľujú.OH sa v Tokiu mali pôvodne konať do 9. augusta 2020, pandémia koronavírusu spôsobila ich odklad o jeden rok.Japonsko už zaznamenalo viac ako tisíc úmrtí na ochorenie COVID-19. Počet pozitívnych testov na koronavírus sa v krajine v ostatných týždňoch zvýšil.Príslušné úrady vyzývajú Japoncov, aby cestovali len v nevyhnutnom prípade a zdržali sa návštev barov aj reštaurácií.