Organizátor Pohody Kaščák vracia sošku Múzy, nesúhlasí s pôsobením majoritného vlastníka banky v Rusku

Festival Pohoda podporuje Ukrajinu

Hodnoty slobody a humanizmu

30.3.2023 (SITA.sk) - Spevák, hudobník a organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák sa rozhodol vrátiť cenu Nadácie Tatra banky, ktorú získal v roku 2012 za dramaturgiu festivalu.Vrátením ceny chce vyjadriť nesúhlas s pôsobením majoritného vlastníka banky v Rusku. Kaščák o tom informoval v tlačovej správe.„Cenu vraciam na základe nedávno publikovaných informácií, podľa ktorých majoritný majiteľ Tatra banky, a.s. - rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International, naďalej aktívne podnikateľsky pôsobí na bankovom trhu Ruskej federácie, a to aj napriek prebiehajúcej vojenskej invázii ruskej armády na území Ukrajiny,“ vysvetlil KaščákFestival Pohoda podľa neho podporuje Ukrajinu v jej zápase o slobodu a odmieta agresiu Ruskej federácie. „Nemôžem a nechcem byť držiteľom ceny od banky vlastnenej niekým, koho podnikateľské aktivity nepriamo pomáhajú Ruskej federácii viesť a financovať agresívnu vojnu proti ukrajinským občiankam a občanom," doplnil Kaščák.Ako ďalej vyhlásil, nemá žiadnu pochybnosť o tom, pri kom v tejto situácii stáť. Uviedol, že dramaturgia festivalu vždy reagovala na dianie v spoločnosti ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.„Preto musím reagovať aj teraz, keď sú na Ukrajine zabíjané tisíce nevinných ľudí vojenským agresorom. Ako autorovi dramaturgie mi záleží na hodnotách slobody, humanizmu a demokracie, a to nielen deklaratívne, ale aj konkrétnymi činmi," uzavrel Kaščák.Bronzovú sošku Múzy Kaščák pošle vo štvrtok na adresu Nadácie Tatra banky. Súčasne chce vrátiť aj finančnú odmenu, ktorá bola spojená s cenou. Kaščák vyzval nadáciu, že ak odmenu nepríjme naspäť, plnú sumu venuje iniciatíve Music Saves Ukraine, ktorá sa snaží zmierňovať následky vojny na Ukrajine.